РФ хоче відновити знищений ВДК "Мінськ" з деталей українського " Костянтина Ольшанського"

Ураження "Мінську" після ударів крилатою ракетою настільки серйозні, що експерти не виключають, що РФ може видати корпус українського корабля за відновлений власний. Обидва кораблі є представниками проєкту 775.

У російських ЗМІ пишуть, що для відновлення "технічної готовності" великого десантного корабля "Мінськ" після удару 13 вересня, будуть використовуватись агрегати з українського ВДК "Костянтина Ольшанського". Про це повідомляє Defense Express.

13 вересня крилаті ракети знищили ВДК "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону". Попри очевидні фатальні наслідки для кораблів, у РФ продовжують стверджувати, що вони відновлять їх.

Наслідки удару по ВДК "Мінськ" Фото: Крымский ветер

Тепер заявляється, що для відновлення візьмуть деталі з українського корабля "Костянтин Ольшанський" проєкту 775. Він був захоплений окупантами разом з анексією Криму. Проте у виданні зазначають, що екіпаж зміг пошкодити деякі бортові системи та щонайменше один з двигунів на "Констянтині Ольшанському". У РФ деякі стверджують, що моряки повністю вивели з ладу всю силову установку, яка має два польські двигуни на 21 тисячу кінських сил кожен. Будувався корабель, як і всі у проєкті 775, у Гданську в радянські часи.

Український ВДК "Констянтин Ольшанський"

І навіть якщо корабель цілий, то виникає питання: що там відновлювати? Фотографії показують, що ВДК "Мінськ" фактично спалений дотла. Але окупанти можуть взяти корпус українського корабля й видати його за корпус "Мінська", щоб "заспокоїти населення" та відзвітувати про успішний ремонт. ВДК "Мінськ" та ВДК "Констянтин Ольшанський" є кораблями проєкту 775.

Нагадаємо, 14 вересня повідомлялося, що в Росії не вийде "сховати" свої кораблі від ударів,

4 жовтня в ВМС України заявили, що Чорноморський флот РФ боїться покидати акваторію Криму через успішні удари Києва.