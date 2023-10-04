Велика Британія уклала контракти на 4 млрд фунтів для субмарини проєкту SSN-AUKUS

Британський уряд підписав угоду з BAE Systems та 300 підрядниками, щоб будувати новітні субмарини для Австралії.

Уряд Великої Британії уклав контракт з компанією BAE Systems на початок будівництва нових атомних субмарин за проєктом SSN-AUKUS. Про це повідомляє уряд.

Уряд підтримав контракт з британськими компаніями для будівництва нових субмарин в межах проєкту SSN-AUKUS. Договір передбачає виробництво головних частин та компонентів до підводних човнів нового типу. Загалом контракт охоплює 300 компаній по всій Великій Британії, всі вони складатимуть складний ланцюжок постачання компонентів.

Також угода стала співпала з переходом реалізації проєкту у фазу D2L2 з компаніями BAE Systems, Rolls-Royce та Babcock на початок конструювання та виробництво безпосередніх секцій корпусу. Головним партнером для Великої Британії є Австралія. В країні починається будівництво комплексів для підприємств, які теж будуть виробляти атомні субмарини SSN-AUKUS. Технічну підтримку буде надавати Лондон.

Сам процес побудови субмарин SSN-AUKUS буде відбуватись на корабельні у Барроу-ін-Фернессі, а побудова ядерних силових установок у Дербі на потужностях Rolls-Royce Submarines. Остання для цього розширює штат працівників та модернізує виробничі потужності. Усього буде побудовано 5 реакторів.

Виготовити субмарини мають в кінці 2030-х років, щоб замінити наявний парк атомних підводних човнів.

Нагадаємо, 15 березня Китай звинуватив Захід у розпалюванні нових перегонів озброєнь через будівництво атомних субмарин для Австралії.

6 січня в Конгресі США виявили стурбованість через союз AUKUS. США не зможе виготовляти в достатній кількості атомні субмарини.