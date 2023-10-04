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Маскування не допомагає: український FPV-дрон "Буцефал" уразив БМП-3 росіян (відео)

Мирослав Гурко
Фото: скрін відео | Буцефал знищив БМП-3

Замаскована російська БМП обстрілювала позиції Сил оборони України, але отримала потужну відповідь.

Український FPV-дрон "Буцефал" уразив БМП-3 російських загарбників. Відео опублікував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ проводили розвідку. Згодом вони вирішили застосувати дрон-камікадзе.

На відео замаскована російська БМП обстрілює позиції Сил оборони. Згодом бійці "познайомили" її з українським дроном-камікадзе "Буцефал". Федоров зазначив, що масування проти такої техніки окупантам не допомогло.

"Вибуховий результат знайомства — на відео", – повідомив він.

Міністр наголосив на тому, що важливо масштабувати "Армію дронів". Його відомство готує до транспортування на фронт чергову партію БПЛА, які дуже засмутять окупантів.

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Застосування дронів ЗСУ проти військ РФ

ЗСУ 4 жовтня знешкодили дроном-камікадзе небезпечну російську "Рапіру". FPV-безпілотник успішно вразив військову техніку противника, яка могла знищувати танки кумулятивними снарядами й ракетами. Спочатку гармату, що стоїть на околиці посадки, "помітив" дрон-розвідник. Після цього оператор направив до цілі безпілотник-камікадзе.

Також 3 жовтня український дрон "Баба Яга" розірвав на шматки БМП росіян. Такі дрони здатні нести боєприпаси вагою до 20 кілограмів. Серед росіян подейкують, що такі БПЛА забирають навіть поранених солдатів.

FPV-дрон ефектно знищив російську САУ "Гвоздика". Окупанти намагалися заховати артилерійську установку під маскувальною сіткою серед дерев, але українські військові вистежили її й атакували.

Нагадаємо, бійці ССО 4 жовтня уразили склад боєприпасів військ РФ на Донеччині. Після влучного удару українських бійців склад боєприпасів Збройних сил Російської Федерації ще довго не припиняв вибухати — в небо здіймався вогонь та густий дим.