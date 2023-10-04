Мобілізація в Україні: список хвороб, з якими не можна служити в армії

Вирішальним критерієм непридатності до військової служби є тяжкість прояву захворювання, яку визначають під час проходження ВЛК.

У серпні Міноборони звузило перелік захворювань, які можуть слугувати підставою для визнання людей непридатними до військової служби за станом здоров'я. Згідно з наказом МОУ № 490 від 18 серпня 2023 року "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України", низку захворювань і розладів було виключено зі списку обмежень на придатність до служби в армії. У ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чітко визначено перелік хвороб, які э підставою для ВЛК видати висновок щодо необхідності відтермінування або визнання особи непридатною до військової служби в мирний чи воєнний час.

Які захворювання дають право на відстрочку від мобілізації

Під час воєнного стану призовники, у яких діагностовано певні захворювання, визнаються обмежено придатними до військової служби. Це означає, що їх можуть мобілізувати в разі нагальної потреби.

До списку підстав для обмеження придатності входять такі захворювання:

кишкові інфекції;

бактеріальні зоонози;

вірусні інфекції ЦНС;

вірусні геморагічні лихоманки;

вірусні інфекції шкіри та слизових;

гельмінтози;

педикульоз та інші паразитарні захворювання;

клінічно вилікуваний туберкульоз або його закрита форма.

З якими хворобами знімають із військового обліку

До переліку підстав для визнання людини повністю непридатною до служби в армії, незалежно від режиму мирного чи воєнного часу, занесено тяжкі захворювання або прогресуючі форми та пізні стадії порушень роботи органів і систем.

До цього списку включено:

важкі інфекції та паразитарні хвороби, що легко передаються (відкрита форма туберкульозу, гепатит, ВІЛ);

та паразитарні хвороби, що легко передаються (відкрита форма туберкульозу, гепатит, ВІЛ); онкологія у важкій формі (неоперабельні метастази, швидко прогресуючі новоутворення, стадія декомпенсації функцій організму);

у важкій формі (неоперабельні метастази, швидко прогресуючі новоутворення, стадія декомпенсації функцій організму); хвороби крові та кровотворних органів (анемії, порушення згортання, геморагії);

та кровотворних органів (анемії, порушення згортання, геморагії); хвороби ендокринної системи та обміну речовин (усі патології щитоподібної залози, цукровий діабет, важка форма ожиріння та ін.);

та обміну речовин (усі патології щитоподібної залози, цукровий діабет, важка форма ожиріння та ін.); розлади психіки та поведінки (хімічна залежність, шизофренія, параноїдальні стани, афективна поведінка, важка розумова відсталість);

та поведінки (хімічна залежність, шизофренія, параноїдальні стани, афективна поведінка, важка розумова відсталість); вади розвитку і хромосомні порушення;

і хромосомні порушення; хвороби ЦНС (епілепсія, менінгіт, енцефаліт, ДЦП, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, крім ВСД);

(епілепсія, менінгіт, енцефаліт, ДЦП, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, усі види дистоній, крім ВСД); хвороби зору і слуху (сліпота, глухота, сильна короткозорість або далекозорість, глаукома, патології сітківки, анатомічні вади і травми очей);

(сліпота, глухота, сильна короткозорість або далекозорість, глаукома, патології сітківки, анатомічні вади і травми очей); важкі хвороби серцево-судинної системи (серцева недостатність, гіпертонія, ІХС, інфаркт, інсульт, тромбози і варикози у важкій формі);

(серцева недостатність, гіпертонія, ІХС, інфаркт, інсульт, тромбози і варикози у важкій формі); патології органів дихання (хронічні захворювання в декомпенсованій стадії, важка форма бронхіальної астми);

(хронічні захворювання в декомпенсованій стадії, важка форма бронхіальної астми); захворювання травної системи (виразкова хвороба, важкі щелепно-лицьові аномалії, цироз, панкреатит, грижі та ін.);

(виразкова хвороба, важкі щелепно-лицьові аномалії, цироз, панкреатит, грижі та ін.); шкірні хвороби (псоріаз і атопічний дерматит у важкій формі);

(псоріаз і атопічний дерматит у важкій формі); патології сечостатевої системи (ниркова недостатність, інші захворювання зі значним порушенням функцій);

захворювання опорно-рухового апарату (відсутність або деформація кінцівок, хвороби суглобів і хребта з порушенням функцій руху).

(відсутність або деформація кінцівок, хвороби суглобів і хребта з порушенням функцій руху). тяжкі травми та отруєння, що спричинили значні порушення функцій організму.

Визначальним фактором для визнання непридатності є тяжкість прояву захворювання, яку визначають під час проходження ВВК.

Нагадаємо, що затримання поліцією та примусова доставка до ТЦК військовозобов'язаних є незаконною.

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