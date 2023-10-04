На службу до 70 років: у Раді запропонували змінити вік придатності до мобілізації

Чоловіки від 60 до 70 років можуть служити в ЗСУ, якщо мають високу професійну підготовку, визнані військово-лікарською комісією придатними та виявили особисте бажання служити.

Вік придатності до мобілізації для солдатів може бути підвищений з 60 до 65 років, а керівного військового складу – з 65 до 70. Проєкт закону ініціювали Анатолій Бурміч та Олександр Юрченко, народні депутати Верховної ради.

Політики вважають, що мета ініціативи – усунути вікову дискримінацію серед людей пенсійного віку, які виявили бажання служити. Нардепи висловили сподівання, що вік придатності до мобілізації солдатів був підвищений з 60 до 65 років, а керівного військового складу — з 65 до 70.

У проєкті закону, як йдеться у пояснювальній записці, йдеться про те, що люди, які виявили бажання залишитися на службі, можуть це зробити без обмежень по віку та строку залишення на військовій службі. Це стосується тих, хто має високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнані військово-лікарською комісією придатними за станом здоров'я для проходження військової служби.

Мобілізація 2023 – у Раді пропонують зняти вікові обмеження

Депутати наприкінці вересня запропонували зняти обмеження щодо граничного віку для тих, хто хоче продовжити службу. Сьогодні на службі можуть перебувати особи до 65-70 років, але законотворці хочуть повністю прибрати віковий поріг, якщо сам боєць бажає залишитися в строю. Зі слів юристів, нардепи підтягують законодавчу базу під реалії, які й так існують.

Нагадаємо, 2 жовтня колишній командир взводу "Айдару" Євген Дикий заявив, що до лав ЗСУ потрібно набрати від 800 тисяч до 1 мільйона осіб для бойових підрозділів. На його думку, країні потрібна велика домобілізація.