Мобілізація в Україні: кому і на який строк можна отримати відстрочку

Мобілізацію можна відстрочити на деякий час. Строки як такі законодавством не передбачені, однак остаточне рішення за керівництвом ТЦК.

Право на відстрочку від мобілізації мають студенти вишів та особи, яким вона потрібна за станом здоров'я, або тим, хто доглядає за хворими родичами. Про це інтерв'ю "Телеграфу" сказав речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

За його словами, згідно із Законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову на службу не підлягають родичі загиблих та зниклих безвісти українських захисників, а також перелік категорій громадян певних професій та соціального статусу.

"Загалом цей перелік займає дві сторінки друкованого тексту. В ньому, зокрема, народні депутати, державні службовці, представники деяких професій (поліцейські, працівники органів управління, військових частин, СБУ, розвідки, Нацгвардії, ДПСУ, ДСНС), працівники, які заброньовані за державними органами, підприємствами, установами, організаціями, особи з інвалідністю, науковці та викладачі вишів, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, а також учителі шкіл, які працюють не менше, аніж на 0,75 ставки, батьки-одинаки, багатодітні батьки, батьки та опікуни дитини з інвалідністю або тяжкохворої", — розповів Роман Істомін.

Він зауважив, що особи зі списку можуть бути мобілізованими, але тільки за власним бажанням.

Також речник Полтавського обласного ТЦК та СП розповів, що мобілізацію можна відстрочити на деякий час.

"Строки як такі не передбачені. Це на розгляд ТЦК. Якщо, наприклад, надається відстрочка за станом здоров’я, то, зрозуміло, це буде орієнтовний час, потрібний для того, щоб людина вилікувалась. Якщо відстрочка пов’язана з доглядом за хворим членом родини, то зазвичай на півроку, після чого треба знову з’явитися в терцентр комплектування для звірки даних. Студенти очної форми отримують відстрочку до завершення навчання, але часто — до закінчення навчального року, адже може статися так, що когось відрахують", — говорить Роман Істомін.

Нагадаємо, що Міноборони оприлюднило список хвороб, з якими не можна служити в армії. Під час воєнного стану призовники, у яких діагностовано такі захворювання, визнаються обмежено придатними до військової служби. Їх можуть мобілізувати в разі нагальної потреби.

Раніше повідомлялося, що затримання поліцією та примусова доставка до ТЦК військовозобов'язаних є незаконною.