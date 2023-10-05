"Нездоланна система": у ВМСУ мають сумніви, що РФ максимально захистила Кримський міст (відео)

Система оборони Кримського мосту складається з трьох частин, серед яких комплекси ППО, кораблі Чорноморського флоту та баржі, які затопили біля незаконної конструкції.

Починаючи з вересня, в тимчасово окупованому Криму ледь не щодня чути вибухи різної потужності. Російська влада запевняє, що в частині випадків — це наслідок знешкодження боєприпасів, однак в ГУР Міноборони заявили, що все дещо серйозніше. Крім того, для захисту Кримського мосту, який востаннє палав у липні 2023 року, ворог вивів у море 10 кораблів. Речник Військово-морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що роблять росіяни, щоб вберегти головний логістичний шлях. Пояснення офіцера пролунали у ефірі Всеукраїнського телемарафону.

Зі слів Плетенчука, ЗС РФ звели в Криму потужну систему оборони, яку вони вважають "нездоланною" — крізь неї начебто не зможе проникнути жоден дрон ЗСУ, або інша зброя.

Система оборони Кримського мосту складається з трьох частин, пояснив офіцер ВМС ЗСУ:

протиповітряна оборона РФ;

військові судна — наприклад, на сьогодні (5 жовтня — ред.) у море вивели дев'ять морських суден, з них п'ять — кораблі ЧФ РФ, чотири — катери ФСБ;

біля опор мосту притопили баржі.

"Все, що вони могли, вони зробили", — пояснив офіцер дії російських окупантів.

Вибухи в Криму: деталі

В захисті Кримського мосту є слабке місце, зауважив Плетенчук. Зокрема, ідеться про "коридор", який дає можливість російським кораблям рухатись між Азовським та Чорним морями.

"Перекрити периметр біля мосту вони не можуть. Або мають повністю відмовитись від Керченської протоки", — сказав офіцер у ефірі марафону.

Кілька слів Плетенчука стосувались дій Кремля у Азовському морі. Він підтвердив, що окупанти почали переробляти порт в Маріуполі. Зокрема, поглиблюють дно біля причалу. Завдяки цьому у них з'явиться можливість вивезти крадене українське зерно, але не ввозити зброю: зброю можна транспортувати десантними кораблями, для ких не потрібна глибина.

Речник оцінив, чи мають росіяни ресурси, щоб здійснити перебудову: "За наявності бажання та ресурсів, все можна зробити". Але нагадав про "кейс" одного російського корабля в Бердянську: його підірвали в порту.

Що ж до Кримського мосту, то "ми неодноразово наголошували, що його там не буде", — сказав речник ВМС.

Зазначимо, протягом останнього тижня у Криму ледь не щодня чули вибухи та закривали Кримський міст. Наприклад, 4 жовтня жителі окупованого півострова почули гучний звук та побачили хмару у небі, за формою схожою на ядерний гриб. Того ж дня повідомляли, що від вибухів трусились шибки у вікнах.

Нагадуємо, у аналітичному звіті Інституту вивчення війни ідеться про спробу Кремля захистити кораблі ЧФ РФ у Чорному морі. Вказано, що їх частково виводять до Новоросійська. Тим часом у ВМС ЗСУ зазначили, що Росія отримала у Чорному морі "технічний локдаун" через втрату відчутної кількості морських суден.