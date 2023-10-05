Танки Abrams не зможуть домінувати у випадку конфлікту США з Китаєм, – аналіз армії

У 2040-х роках поле бою буде наповнено роботами зі штучним інтелектом. КНР вивчає американську доктрину, тому танки Abrams можуть бути неефективними.

Американські танки M1 Abrams не зможуть домінувати й бути ефективними на полях битви у 2040-х роках, особливо у випадку високоінтенсивного конфлікту з Китаєм. Про це повідомляє The War Zone.

Висновок підготувала армійська наукова рада, яка складається з групи незалежних федеральних експертів, яка консультує міністра армії. Окрім того, що Abrams не буде домінантним у 2040-х роках, в оцінці йдеться про потребу армії США в бойових машинах 5 покоління одного чи декількох типів. Джерела дослідження сягають 2019 року, а остаточний звіт оприлюднили у серпні 2023 року.

Наразі в армії США є на озброєнні 2500 танків M1 Abrams, ще тисячі знаходяться на зберіганні й їх можна відновити для участі в бойових діях.

"Згідно з нашими висновками, M1 Abrams не домінуватиме на полі бою 2040 року. Усі переваги M1 у мобільності, вогневій потужності та захисті знаходяться під загрозою. Оновлення M1A2 SEP V3&4 підвищать ефективність, але не відновлять панування", — йдеться в дослідження Армійської наукової ради.

Abrams X може замінити нинішні танки Фото: General Dynamics

Окрім цього Китай та РФ користуються прозорістю США у доктринах та розробляють заходи протидії. Тому надалі США будуть воювати в чисельній перевазі ворогів, що ускладнюється низьким рівнем оперативної готовності протитанкових ракет й старінням флоту.

Прозорість має на увазі розвиток розвідки, спостереження та рекогносцировки Китаю та РФ. Дослідження ґрунтується на низці різних факторів. Зокрема на досвіді Ізраїлю на півдні Лівану у 2006 році, в секторі Газа у 2014 році, війни за Карабах у 2020 році, повномасштабного вторгнення РФ в Україну з 2022 року та подій в китайській армії.

"Однак "війни в Карабасі та Україні … виявили вразливість від ПТРК, озброєних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) і баражуючих боєприпасів, протитанкових мін, а також небезпеки, пов'язані з підвищенням прозорості на полі бою", — йдеться у звіті.

Також відзначається зростає масштаб і кількість потенційних загроз танкам. ПТРК та інші протитанкові засоби з БПЛА стають смертоноснішими. Китай все більше здатний до інтеграції операцій в електромагнітному спектрі, кіберопераціях, морських та космічних сферах.

Прогнозується, що у 2040-х роках на полі бою буде значне збільшення використання робототехніки для ведення бою, розвідки та спостереження. Окрім цього очікується розвиток штучного інтелекту, який зможе визначати місце ворога та ідентифікувати ціль.

Засоби маскування бронетехніки

"Майбутнє поле бою надаватиме перевагу камуфляжу, укриттю, приховуванню, обману і запереченню з використанням нових технологій, які можуть: уражати, виводити з ладу, збивати з пантелику і/або підробляти ворожі сенсори і кіберможливості", — додається в доповіді ради.

Нагадаємо, 27 вересня ЗМІ писали, що ЗСУ застосують танки Abrams в потрібний момент з урахуванням погодних умов.

26 вересня у РФ почали розповсюджувати рекомендації для знищення американських танків Abrams.