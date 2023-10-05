Протистояння Ірану та РФ: Ізраїль і союзники готуються до найбільших навчань Blue Flag 2023

У ролі "червоних", тобто умовного противника, виступатимуть російські літаки Су-35 і Су-57 та установки ЗРК С-400, які перебувають на озброєнні ЗС РФ.

Військово-повітряні сили Ізраїлю і сили західних країн готуються до найбільших військових навчань Blue Flag 2023, під час яких буде відпрацьовано прийоми повітряного бою з умовним противником на російських літаках Су-35 і Су-57. Роль цих літаків відіграватимуть винищувачі F-35. Про подробиці повітряних навчань, які мають розпочатися наприкінці жовтня, повідомив ізраїльський ресурс Ynet.

Крім Повітряних сил ЦАГАЛу в масштабних навчаннях візьмуть участь льотчики Італії, США, Франції, Греції, Німеччини та інших країн. Зокрема, з ініціативи німецької сторони до сценарію навчань було додано дії, спрямовані на нейтралізацію комплексів протиповітряної оборони С-400, а також удари по об'єктах умовного противника в глибокому тилу. Для виконання цих завдань авіація входитиме в простір Середземного моря.

"Ці навчання моделюватимуть сценарії глибинних атак. З точки зору ВПС, це центральна частина підготовки до можливого нападу на ядерні об'єкти в Ірані через наближення Ісламської Республіки до можливості збагачувати уран до рівня, необхідного для створення ядерної зброї", — ідеться в публікації.

З боку Ізраїлю в навчаннях буде залучено п'ять ескадрилій літаків, а загалом у пікові дні навчань у повітря підіймуться до 60 бойових літаків. У маневрах візьмуть участь французькі літаки Rafael, грецькі F-16, американські та італійські F-35 і німецькі Eurofighter, зокрема літак, розписаний прапорами Ізраїлю та Німеччини, а також літаки розвідки та радіоелектронної боротьби.

Як зазначив офіцер Армії оборони Ізраїлю та редактор відділу "Військовий Фокус" Ігаль Левін, особливістю цих навчань буде те, що силами "червоних" — тобто ворогів — виступатимуть умовні Повітряні сили Російської Федерації та Ірану.

Основною авіабазою для заходу буде військовий аеродром Увда на півдні Ізраїлю. Крім безпосередніх учасників Blue Flag 2023 туди прибудуть спостерігачі з понад 20 країн, включно з керівництвом ВПС Японії, Марокко та ОАЕ. Примітно, що фахівці з Великої Британії відмовилися брати участь у навчаннях, пославшись на велику кількість термінових оперативних завдань, а льотчики Індії не прибудуть на авіабазу, оскільки раніше Ізраїль із різних причин відхилив їхні прохання про внесення до програми навчань.

Раніше ізраїльське видання The Jerusalem Post із посиланням на дані європейської розвідки повідомило, що Тегеран накопичує уран зі збагаченням 20% і 60% і має намір незаконно отримати технології для своєї ядерної програми.