Готові воювати: Шойгу створив дев'ять полків резерву для відправлення на війну в Україну

Зі слів міністра оборони Росії, ЗС РФ невдовзі поповняться тринадцятьма тисячами нових бійців. Бійці стануть резервом для боїв в Україні й нібито готуються до цього вже два місяці.

У вересні міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що Росія планує виконати усі свої завдання в Україні до 2025 року. Для цього у РФ продовжують будувати та реставрувати бронетехніку та оголошено призов новобранців. Тим часом президент Росії Володимир Путіна впевнений, що добровольців для війни в Україні у них достатньо. Шойгу відвідав полігон, де вони навчаються, та розповів про кількість нових полків, які планує відправити у бій. Про заяву міністра розповіло агентство Interfax.

Шойгу озвучив свої заяви під час наради в штабу угрупування військ ЗС РФ. З його слів, проходять підготовку дев'ять полків — вони стануть резервом для ведення бойових дій в Україні. Зазначимо, 9 полків — це від 8 100 до 13 500 ос. живої сили.

Також міністр запевнив російське населення, що резерви будуть поповнювати за рахунок контрактників-добровольців — назвав такий спосіб поповнення "природнім".

"Якщо повертатися до контрактників, у нас, як це і було вирішено Генеральним штабом, сформовані по кожному угрупованню резервні полки. Резервні полки готуються і йде їхнє природне, постійне поповнення", — сказав Шойгу.

Війна РФ в Україні: деталі

Зазначимо, днями Інститут вивчення війни повідомив про деталі призову, який стартував у РФ. Зокрема, громадян у військо будуть набирати на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, які стали "суб'єктами" РФ. При цьому в іншому звіті ISW згадують про відсутність мотивації та погане командування, яке кидає живу силу на безплідні штурми позицій ЗСУ.

Тим часом росЗМІ показали кадри поїздки Шойгу на полігон Південного військового округу, в який включили окуповані території України ("ДНР/ЛНР" у тому числі), кавказькі республіки, весь Урал та весь Сибір. На відео видно, як міністр прилетів на полігон у вертольоті, побачив стрільби та тренування з вивезення поранених.

Також прибічник Путіна зустрівся з молодою росіянкою, яка уклала контракт на службу в ЗС РФ. Жінка повідомила, що проходить навчання вже два місяці й дуже хоче нарешті потрапити на фронт в Україні.

Нагадуємо, ООН опублікувало звіт щодо воєнних злочинів РФ протягом першого півріччя 2023 року. У звіті визнано, що військові ЗС РФ стратили шість українських полонених. Підтверджено, що бійців ЗСУ, які потрапили до рук росіян, катували та примушували власними тілами розміновувати поля.