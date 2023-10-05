В Україні вперше засвітився британський зенітний комплекс ASRAAM з ракетами AIM-132 (відео)

Західні експерти зазначили, що навіть у наземному варіанті ракети AIM-132 показують високу маневреність під час ураження цілей, що летять низько й на малих дальностях.

У мережі 4 жовтня вперше з'явилися кадри бойової роботи в Україні британського зенітного комплексу Advanced Short-Range Air-to-Air Missile (ASRAAM) із застосуванням ракет AIM-132. І хоча відео було знято в темний час доби, західні оглядачі з The War Zone припустили, що на кадрах саме запуск ракет AIM-132.

"Відео знято в темний час доби, що ускладнює ідентифікацію використовуваної системи, проте в одному з моментів на ньому видно характерну турель із датчиками, встановлену зверху", — написали експерти.

Оглядачі відзначили особливості застосування українськими силами британського ЗРК. Зокрема, було зазначено, що ракета AIM-132 розроблялася як зброя повітряного базування, і в цьому контексті її характеристики виграють завдяки висотним умовам запуску і кінематиці літака, що здійснює пуск. Однак кадри з України підкреслюють маневреність AIM-132 навіть у наземному варіанті, причому по цілях, що летять низько, на менших дальностях. Усе це свідчить і про швидкий час реагування системи.

У коментарях до відео стверджується, що система перехоплює один із російських дронів-камікадзе іранської розробки, однак підтвердити це на відеозаписі не є можливим.

Також на кадрах показано другу ракету, випущену, мабуть, з окремої системи, яка вражає ту саму ціль.

"Це типовий порядок дій для зенітних ракетних комплексів, що дозволяє забезпечити ймовірність успіху", — пояснили експерти.

Нагадаємо, у серпні з'явилася інформація, що Велика Британія передала для Збройних сил України ракети ASRAAM класу "повітря-повітря", які були інтегровані на наземну пускову установку.

AIM-132 — це авіаційна ракета, яка розганяється до швидкості 3 Махів і має дальність пуску понад 25 км. Однак на думку експертів з Defense Express, у наземному варіанті її дальність може зменшитися до 10 км.