Битва на суші та в морі: у ГУР поділилися деталями останньої операції в Криму (відео)

У ГУР МО зазначили, що розвідники висадилися на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській і Кінбурнській косах. Вони вступили в бій із росіянами, ворог зазнав великих втрат.

Підрозділ спеціального призначення "Артан" провів спецоперацію в окупованому Криму. Про це повідомила пресслужба ГУР МО України в Telegram.

Повідомляється, розвідники підрозділу спеціального призначення "Артан" висадилися на західному узбережжі півострова, а також на Тендрівській і Кінбурнській косах. Вони вступили в запеклий бій із російськими загарбниками, завдавши ворогові значних втрат.

На шляху відходу після виконання бойового завдання в Криму українські воїни провели бій на морі. Так, росіяни спробували переслідувати спецпризначенців на надводних швидкохідних патрульних катерах з підтримкою авіації.

"Це не перша і не остання операція Сил безпеки та оборони України на Кримському півострові. Про більшість із них стане відомо лише пізніше. Це системна, спланована та скоординована робота всіх задіяних підрозділів. Наслідки нашої роботи ворог матиме ще довго", — заявив командир "Артана" Віктор Торкотюк.

Нагадаємо, що 4 жовтня в Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що група бійців підрозділів "Братство" і "Стугна" успішно десантувалися на кримському узбережжі й вступили в бій зі ЗС РФ.

Цього ж дня росЗМІ заявляли про те, що ЗС РФ нібито знищили групу українських десантників, які намагалися прорватися на півострів через мис Тарханкут.