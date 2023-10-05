Мобілізація в Україні: кожен чоловік має бути готовий до відправлення на фронт, — воєнком

За словами спікера Полтавського обласного ТЦК і СП Романа Істоміна, війна може зачепити кожного військовозобов'язаного чоловіка, тож уже зараз потрібно до цього готуватися.

Кожен чоловік в Україні має бути готовий до того, що його можуть відправити на фронт. Про це в інтерв'ю Telegraf заявив спікер Полтавського обласного ТЦК і СП майор Роман Істомін.

"Якщо говорити про "всіх" як про все населення України, то навряд чи. Але якщо брати саме військовозобов'язаних громадян, то цілком можливо. Я б сказав так: кожен чоловік уже має зрозуміти, що йому, найімовірніше, доведеться захищати Батьківщину зі зброєю в руках. І він має до цього готуватися", — сказав Істомін.

Для чого потрібен облік людей призовного віку

Він також зазначив, що облік людей призовного віку необхідний для узагальнення даних про наявний резерв.

"На жаль, багато громадян України забувають про це. Якби всі дотримувалися законів і вчасно перевіряли свої дані в ТЦК і СП, наші представники не приходили б із повістками на будинки. Це також запобігло б ситуаціям, коли ми висилаємо повістку громадянину, а в нього вже троє дітей, або коли людина отримала інвалідність чи змінила свою адресу проживання", — сказав Істомін.

Які військові спеціальності потрібні на передовій

За словами Істоміна, на передовій важливі всі види військових спеціальностей. Через те, що більшість тих, хто призивається, зараз не мають досвіду військової служби, вони проходять навчання у військових навчальних центрах, щоб освоїти спеціальності з нуля. Стрілець, імовірно, є найпоширенішою спеціальністю в українських збройних силах, тому можна сказати, що вона має великий попит, за словами Істоміна.

Раніше повідомлялося про те, які захворювання дають право на відстрочку від мобілізації або зняття з військового обліку.

Нагадаємо, правозахисник Роман Смутін розповів, що затримання поліцією і примусове доставлення до ТЦК військовозобов'язаних чоловіків не є законним.