Україна отримає ЗРК Patriot від Німеччини напередодні зимового періоду, – Зеленський (відео)

Керівник держави вважає, що ЗРК Patriot для України це єдина система, яка може протистояти практично будь-яким російським загрозам із повітря.

Президент України Володимир Зеленський припустив, що Україна отримає ЗРК Patriot від Німеччини напередодні зимового періоду. Про це він повідомив на зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками ІІІ саміту Європейської політичної спільноти.

З його слів, німецькі партнери працюють над забезпеченням України додатковою системою ППО. Він зазначив, що це також захист Європи та спільних цінностей".

"Вдячний за підтримку з боку ФРН у захисті нашої свободи та народу. Це також захист Європи і наших спільних цінностей", – додав Зеленський.

Керівник держав розповів, що ця система ППО допоможе захистити цивільних. Зеленський вважає, що це єдина система, яка може протистояти загрозам із повітря. На його думку, ЗРК Patriot здатен збивати будь-які ракети російського виробництва.

"Протистоїть масовим вбивствам", – повідомив Зеленський.

Допомога Україні від Німеччини

У серпні німецький уряд повідомив, що отримала ще дві пускові установки ЗРК Patriot від Німеччини. Наша держава також отримала від німецьких військ 6525 155-мм димових боєприпасів, 10 гусеничних всюдиходів BV206 й іншу техніку.

Уряд Німеччини 13 вересня повідомив, що цього року Київ отримав від Берліна військової допомоги на 5,4 млрд євро. У новому пакеті влада ФРН передала БМ Wisent 1 для розмінування та БМП Marder.

Нагадаємо, 4 жовтня Німецькі представники на перемовинах з делегатами від уряду України, як повідомило Bild, дали зрозуміти що мають намір зробити все для посилення протиповітряної оборони нашої держави та надання більшої кількості ракет для комплексів Patriot. Німеччина нібито не планує "в осяжному майбутньому" постачати Україні далекобійні ракети Taurus.