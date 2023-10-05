"Зовнішнього впливу не було": у тілі Пригожина виявили залишки ручної гранати, – Путін (відео)

За словами Володимира Путіна, офіційно доведено, що зовнішнього впливу на літак Євгена Пригожина не було. А в офісі очільника ПВК "Вагнер" виявили кокаїн.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що зовнішнього впливу на літак Євгена Пригожина, який розбився у Тверській області 23 серпня, не було, а у тілах загиблих та безпосередньо у тілі керівника ПВК "Вагнер" експерти виявили залишки гранат. Про це він заявив у ході виступу на засіданні дискусійного клубу "Валдай" у Сочі.

За словами Путіна, керівник слідчого комітету доповів, що у тілах людей, які загинули в авіакатастрофі, експерти виявили залишки ручних гранат.

"Зовнішнього впливу на літак не було. Це вже встановлений факт результатів експертизи проведеної слідчим комітетом Російської Федерації", – запевняє президент РФ.

Путін натякнув на можливу наркотичну залежність Пригожина

За словами Володимира Путіна, після авіакатастрофи у компанії в Петербурзі ФСБ виявила не лише 10 млрд готівкою, а й 5 кг кокаїну.

"На жаль, на наявність алкоголю чи наркотичних засобів у крові загиблих експертиза не проводилася", – заявляє Володимир Путін.

Глава Росії зазначив, що, на його погляд, таку експертизу все ж варто було б провести.

Смерть Пригожина: деталі

Зазначимо, літак Євгена Пригожина розбився у Тверській області Росії надвечір 23 серпня 2023 року. На місці падіння виявили вщент розбитий літак з бортовим номером бізнес-джета, в якому зазвичай літав власник ПВК "Вагнер".

Уламки бізнес-джета власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина

На місці авіакатастрофи виявили 10 тіл. Пізніше російська влада запевнила, що усіх ідентифіковано. Зокрема, серед загиблих — Пригожин, а також командир ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін та інші керівники "вагнерівців".

У перші дні після авіакатастрофи аналітики висунули чотири версії подій.

Серед них — підрив ракетою ППО або ж вибухівка на борту. При цьому погоджувались, що можливе вбивство за наказом президента Росії Володимира Путіна, який не пробачив Пригожину заколоту у червні 2023 року.

9 вересня з'явилась ще одна версія: начебто по літаку Пригожина влучили з російського винищувача. Офіційно російська влада не прокоментувала цю версію.

Нагадаємо, що замість "Вагнера" у РФ з'явиться нова ПВК на чолі з генералом Суровікіним. РФ створила нову приватну військову організацію, щоб переманити решту "вагнерівців" Пригожина. ПВК курируватимуть безпосередньо з Міноборони РФ, а головою може стати генерал Сергій Суровікін.