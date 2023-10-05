Рейд легіону "Свобода Росії" у Бєлгородську область: ЗМІ геолокували місце (карта)

Влада Бєлгородської області не підтвердила інформацію про прорив добровольців з легіону "Свобода Росії" на територію Росії 28 вересня 2023 року, проте ЗМІ геолокували їх координати.

Геолокували ще один кадр із нового відео легіону "Свобода Росії", на якому видно його бійців. Він був знятий у Білгородській області у селі Старосілля, приблизно за кілометр від українського кордону. Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Таким чином, можна стверджувати, що повідомлення оперативного штабу Білгородської області про те, що диверсанти "не перетинали кордон Росії" 28 вересня, є хибним", – йдеться у дописі.

ЗМІ геолокували кадр з відео добровольців

Раніше Радіо Свобода геолокувала фрагмент відео, де показані зйомки з дрону. За їх словами, це кадри з вищезгаданого села Старосілля.

ЗМІ геолокували кадр з відео добровольців

"У тексті допису стверджується, що кадри у ролику знято "напередодні". З титрів у самому відео випливає, що воно зняте 28 вересня", – зазначають у повідомленні.

Що відомо про операції в Бєлгородській області РФ

28 вересня добровольці з легіону "Свобода Росії" заявили, що виконали бойові завдання у Бєлгородській області і повернулися назад. Стверджується, що поранених і загиблих внаслідок бойової операції немає. Штурмова група провела близько доби в Бєлгородській області Росії і виконала поставлені командуванням завдання.

Згодом радник з питань комунікацій легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський пояснив ціль операції, яку провели бійці. Він зазначив, що глобальна мета таких рейдів — відтягнути резерви російської армії, тактичні цілі — знищення живої сили і техніки противника.

На запитання журналістки навіщо "Свобода Росії" пішли на Бєлгород, Олексій Барановський відповів: "А чому б не піти на Бєлгород, якщо є така можливість? Ми постійно моніторимо ситуацію на кордонах, у прикордонних областях. Це не тільки Бєлгородська область, а й Курська, й Брянська. Колеги нещодавно ходили в Курську область, вони там знайшли прогалини. Нам подобається більше Бєлгородська область, йде відслідковування ситуації, щоб здійснити рейд. І ось зараз одна із таких ситуацій", — розповів радник легіону.

Як стверджують журналісти, це вже не перший захід Легіону на територію Російської Федерації. Останні повідомлення про бойові дії в Бєлгородській області надходили в червні. Тоді російські медіа писали про так звану танкову атаку.

Нагадаємо, що в легіоні "Свобода Росії" розповіли про плани, щодо режиму президента РФ Володимира Путіна. Російські добровольці анонсували продовження рейдів восени та взимку. Запевняють, бої на території Росії "зв'язують" підрозділи ЗС РФ і тоді бійцям Сил оборони стає трохи легше.