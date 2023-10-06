ЗС РФ обстріляли Харків: у центрі сталася сильна пожежа після влучань, є поранені

У Харкові пролунали вибухи, після чого в напрямку центру вирушили пожежники. За даними ОВА, російські війська завдали ударів по двох районах міста. Рятувальники шукають під завалами дитину.

Зранку 6 жовтня у Харкові пролунали вибухи. Російські окупанти обстріляли місто. Про це о 6:46 проінформував голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Жителі Харкова та області, перебувайте в укриттях!", — закликав він.

Харківський міський голова Ігор Терехов також підтвердив, що місто перебуває під ворожим обстрілом. Він заявив, що є інформація про удар по центральній частині Харкова.

У соцмережах повідомили про "сильну пожежу після прильотів". Автори контенту закликали містян допомагати постраждалим.

Кореспондент Фокуса передав, що в Харкові у бік центру виїхали пожежні машини.

О 7:21 голова Харківської ОВА проінформував, що, за попередніми даними, ЗС РФ завдали ударів по Київському та Основ’янському районах.

"Троє людей отримали поранення, стан легкий. Екстрені служби працюють на місцях, є пошкодження авто та будівель", — додав Синєгубов.

Мер Харкова повідомив, що удари ЗС РФ прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі. З його слів, одне з влучань було в житловий будинок.

"Є непідтверджена інформація, що під його завалами може бути дитина — рятівники намагаються якнайшвидше розібрати їх. Загалом постраждалих на цей момент троє, усі в легкій формі, посічені склом", — розповів Терехов.

Пізніше очільник обладміністрації зазначив, що внаслідок ранкових ударів по Харкову за медичною допомогою звернулися дев'ятеро мирних мешканців. Серед постраждалих є 11-місячна дитина.

"Наразі рятувальники ліквідовують наслідки влучань, загоряння авто, розбирають завали будівель", — передав Синєгубов.

Нагадаємо, вночі на 6 жовтня ЗС РФ атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed. Ворожі безпілотники рухалися чотирма хвилями зі сходу та півдня. У соцмережах повідомляли про вибухи в Черкаській області.

Також вночі на 6 жовтня було неспокійно в тимчасово окупованому Криму. Окупаційна влада заявила, що півострів атакували морські безпілотники й у районі Північного молу могли чути "гучні звуки".