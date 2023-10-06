Швеція передасть Україні винищувачі в обмін на своє членство в НАТО, — Міноборони

Швеція виділила 14-ий пакет військової допомоги для України, до якого увійшли боєприпаси, запчастини та піхотне спорядження. Рішення про можливу передачу винищувачів JAS 39 Gripen буде ухвалено в листопаді.

Уряд Швеції офіційно доручив збройним силам провести аналіз і повідомити в термін до 6 листопада, чи зможе Швеція надати Україні винищувачі Jas Gripen. Літаки JAS 39 Gripen можуть бути відправлені в Україну тільки після того, як Швеція стане членом НАТО. Про цю умову і відправлення нового пакета військової допомоги Україні на суму 2,2 млрд крон (199 млн доларів) повідомила пресслужба міністерства оборони Швеції.

"Уряд доручає Збройним силам Швеції ретельно проаналізувати та повідомити про умови можливої підтримки України бойовою авіацією за підтримки Управління оборонної техніки (FMV). Звіт має включати, серед іншого, вплив на обороноздатність, оборонну економіку та іншу оборонну діяльність і планування", — ідеться в пресрелізі Міноборони.

У повідомленні наголошується, що попереднє рішення ухвалено на основі успішної ознайомчої підготовки, яку українські пілоти і техніки пройшли на JAS 39 Gripen у Швеції.

Крім того, уряд Швеції хоче розуміти, як швидко ВПС країни зможуть отримати нові літаки Gripen, що наразі перебувають у процесі виробництва в компанії SAAB, натомість відправлених в Україну.

Що відомо про шведські винищувачі JAS Gripen

Saab JAS 39 Gripen — це багатоцільовий винищувач четвертого покоління шведського виробництва. Розробка літака почалася 1979 року, а перший літак піднявся в небо 1988 року. Відтоді шведські винищувачі були продані в Чехію, Угорщину, ПАР і Таїланд. Пізніше закупити JAS 39 вирішила Бразилія.

Бойові та технічні характеристики JAS 39 Gripen:

максимальна швидкість на великій висоті — 2130 км/год;

швидкість на рівні моря — 1225 км/год;

бойовий радіус дії — 700 км (з корисним навантаженням 2 тонни);

27 мм гармата Mauser BK-27;

боєкомплект 120 снарядів.

Saab JAS 39 Gripen формально належить до класу винищувачів, але здатний виконувати різні завдання.

Що входить у новий пакет шведської військової допомоги Україні

14-ий пакет військової допомоги, наданий Швецією Україні, включає артилерійські боєприпаси, запасні частини, піхотне спорядження, обладнання зв'язку та боєприпаси для Stridsfordon 90 на суму приблизно 1,7 мільярда шведських крон. Крім того, уряд Швеції планує розширити пряму матеріальну підтримку до загальної вартості пакета підтримки в 2,2 мільярда шведських крон.

"Сьогодні уряд ухвалив рішення про додаткові поправки до бюджету, які містять пропозицію про новий пакет підтримки України. Війна Росії в Україні триває нещадно, і Україна висловила прохання про підтримку, наприклад, у вигляді боєприпасів, запасних частин, піхотної техніки та сучасної бойової авіаційної системи", — ідеться в повідомленні прес-служби Міноборони скандинавської країни.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Швеція виділила понад 20 мільярдів шведських крон у тринадцяти пакетах військової допомоги.

У 14-ий пакет військової допомоги входять:

155-мм артилерійські снаряди для кількох західних артсистем, уже переданих Україні;

запасні частини та боєприпаси для БМП CV90;

піхотне спорядження (бронежилети та автомати);

всюдиходи;

ноші;

прилади нічного бачення і біноклі;

зимове обмундирування;

обладнання для супутникового зв'язку для передавання голосових, відео та текстових повідомлень.

Крім перерахованого обладнання та спорядження Швеція планує розширити свою участь в очолюваній Великою Британією операції Interflex і в навчанні з розмінування.

Базова підготовка Interflex спрямована на навчання 30 тисяч українських новобранців кожні три місяці. Швеція планує у 2024 році залучити до участі в програмі до 120 своїх армійських інструкторів.

Українські офіцери, які проходять навчання кваліфікованого розмінування в Литві, після закінчення підготовки отримають статус інструкторів і зможуть надалі самостійно готувати новобранців. У навчанні візьмуть участь 5 шведських інструкторів.

Уряд Швеції також планує пожертвувати вартість передплати на подаровані супутникові системи зв'язку для ЗСУ.

Нагадаємо, у вересні українські пілоти пройшли підготовку на шведських винищувачах Gripen. Підготовка включала випробувальні польоти як на літаку, так і на тренажері, а також інструктажі для наземного персоналу.

Раніше Фокус писав про те, що тестування українськими льотчиками шведських винищувачів Gripen є одним із трьох кроків для отримання Україною літаків. В ОП пояснили, що ще потрібно для отримання шведських винищувачів.