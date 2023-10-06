Вручення повісток під час мобілізації: що заборонено робити представникам ТЦК

Співробітники військкоматів можуть вручати повістки в тих місцях, в яких вважають за потрібне. Водії можуть отримати документ про виклик до ТЦК на блокпості.

Представники Територіального центру комплектації та соціальної підтримки мають низку заборон під час вручення повісток. Про це повідомив пресофіцер Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв'ю Telegraf.

"Мобілізація — це державний процес, тому до нього підключені органи місцевого самоврядування, які ведуть первинний військовий облік. Визначені посадові особи у цих органах на запит ТЦК розносять повістки, підписані начальником терцентру комплектування", — сказав Роман Істомін.

Він зазначив, що повістка є врученою лише після підпису військовозобов'язаного. Тоді як залишена у поштовій скриньці чи передана родичами або друзями — не має юридичної сили.

Зі слів Істоміна, в Україні немає жодної законодавчої норми, яка визначила б, де представники ТЦК та СП повинні вручати повістки, тому вони здійснюють заходи оповіщення там, де вважають за потрібно, зокрема й через адресні оповіщення.

Проте представники ТЦК мають певні заборони. Їм заборонено застосовувати силу — утримувати, бити — якщо військовозобов'язаний відмовляється розписуватися у повістці. Також заборонено затримувати особу та проти її волі доставляти у поліцейський відділок чи ТЦК.

Крім цього, заборонено забирати документи, телефон, заходити на приватну територію без поліції та певних підстав. Також військкоми не можуть зупиняти громадський транспорт та інші автівки для того, аби роздати повістки. Проте на блокпостах можуть вручити повістку в разі потреби.

"У Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки були внесені правки, які дозволяють вручати повістки військовозобов'язаним не тільки в межах ТЦК, де вони стоять на обліку, а в будь-якому місті, районі чи області України", — додав Роман Істомін.

Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК і СП майор Роман Істомін розповів, що повістка повинна бути врученою безпосередньо в руки адресата. Це можуть зробити не лише співробітники ТЦК та СП, але й органи місцевого самоврядування.

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