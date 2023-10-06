Яструби демократії вже не ті: чому праві республіканці не хочуть допомагати Україні, - NYT

Роками республіканці відзначались вірою в американську армію, яка боронить демократію в усьому світі, але питання України стало лакмусовим папером напередодні виборів.

Конфлікт республіканців в Капітолії, який дійшов до відставки спікера Палати представників, показує, що допомога Україні стала лакмусовим папірцем для республіканців. Про це повідомляє The New York Times.

Довгий час саме республіканці відзначались вірою в потужну американську армію, яка боронить демократію в усьому світі. Проте в питанні підтримки України все змінюється, що значно ускладнює адміністрації Байдена виконувати обіцянку допомагати Києву "стільки, скільки потрібно".

Деякі республіканці вже давно дотримуються ізоляціоністських поглядів на зусилля України. Вони кажуть, що вкладання мільярдів в Київ може призвести до лобового конфлікту з РФ. В часи президента Дональда Трампа був принцип "Америка перш за все", але його не підтримували більшість законодавців. Драма, яка розвивається в Палаті представників показує, що праві ідеї набирають оберти серед республіканців.

За останні кілька днів республіканцям вдалося вилучити мільярди військової та гуманітарної допомоги, яку просив Байден із законопроєкту про тимчасові витрати. Вони згуртували більшість своїх колег у Палаті представників, щоб проголосувати проти фінансування програми навчання та оснащення українських військ. А невелика фракція прихильників жорсткої лінії об’єдналася з демократами, щоб відправити у відставку республіканця Кевіна Маккарті. Його звинуватили у таємній угоді з Байденом щодо фінансування України.

Хоча скептики все ще становлять меншість у Конгресі, різка зміна настроїв республіканців призвела до того, що прибічники України в партії розгнівані та стривожені. Вони намагаються з’ясувати, як брак фінансування завадить Україні на полі бою.

Після літніх канікул республіканці стали ще більш критичнішими у питання допомозі Україні.

"Це дуже непопулярне питання — не лише серед виборців-республіканців, а й серед американців", — сказала членкиня Конгресу Марджорі Тейлор Грін, яка виступає проти фінансування України.

Інший республиканець Джон Кертіс неодноразово підтримував виділення допомоги України, але зараз долучився до критиків підтримки. Він хоче почути від Джо Байдена, який є шлях до перемоги, підзвітність витрат, та як НАТО допомагає Україні.

"Я підтримую Україну в її війні. Я підтримую продовження фінансування їхніх зусиль, але це базові питання, які поставила б будь-яка організація при укладанні угоди. Щоб продовжувати витрачати гроші платників податків штату Юта, Конгрес повинен отримати відповіді на ці питання", — заявив Кертіс.

Нагадаємо, 6 жовтня ЗМІ писали, що Джо Байден не зміг пояснити американцям, що допомога Україні в інтересах країни.

4 жовтня журналісти заявляли, що допомога Україні від США залежить від того, хто замінить Кевіна Маккарті.