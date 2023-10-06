Операція в Судані: Україна причетна до атаки по ПВК "Вагнер" та їх союзниках, — ЗМІ (відео)

На опублікованому відео видно вдалу роботу українських військових та наслідки влучних атак БПЛА по ворогу. Деталі операції поки не розголошують, уточнили в ЗМІ.

Українські спецслужби провели операції в Судані в Африці проти російської приватної військової компанії "Вагнер" та їхніх місцевих союзників із "Сил швидкого реагування" (RSF). Про це повідомило видання "Бабель" з посиланням на джерела в розвідувальних колах.

"Українські спецпризначенці дійсно проводили операції в Судані проти російської "ПВК Вагнера" і їхніх місцевих союзників із "Сил швидкого реагування" (RSF), які у квітні спробували влаштувати держпереворот", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що деталі операції поки не розголошуються.

Видання опублікувало відео, на яких видно, як проходить операція в Судані. Зокрема, видно вдалі удари безпілотних літальних апаратів та роботу українських бійців.

Атака по союзниках ПВК "Вагнер" у Судані: що відомо

20 вересня журналісти CNN з посиланням на власні джерела повідомили, що українські спецслужби можуть бути причетними до ударів по бойовиках "Сил швидкої підтримки" (RSF), яких підтримувала ПВК "Вагнер", у Судані. Зокрема, відбулася атака за допомогою FPV-дронів. Тоді видання зазначило, що не має достатньої кількості доказів того, що за атакою стоїть саме Україна, проте ЗМІ заявили, що атаки відбулися в "українському стилі".

Під час атаки дрони уразили рухомі та нерухомі автівки бойовиків, шість ударів було завдано по пікапах, що рухалися мостом Шамбат, ще вісім — по припаркованих автівках, будівлі та особовому складі в західному передмісті Омбада та Омдурмані.

Тоді представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що він не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію щодо атаки в Судані. Він повторив слова голови ГУР Кирила Буданова про те, що Україна знищуватиме російських військових у будь-якій точці світу.

Раніше Фокус писав, що експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко вважає, що операція в Судані могла бути частиною підготовки військового походу проти ПВК "Вагнер" в Африці.