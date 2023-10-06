На Шольца зростає тиск щодо надання ракет Taurus Україні, – ЗМІ

Журналісти The New York Times вважають, що адміністрація Джо Байдена своїми заявами найближчим часом підвищить ставки для канцлера ФРН, який, ймовірно, вирішить надати Україні ракети Taurus.

У контексті контрнаступу ЗСУ на Німеччину зростає тиск стосовно надання ракети великої дальності, оскільки Велика Британія та Франція вже передали відповідну зброю. Про це повідомило видання The New York Times.

У повідомлені журналісти зазначили, що адміністрація Джо Байдена не оприлюднила жодних вказівок на те, що надсилає свої тактичні ракетні системи далекого радіусу дії ATACMS. Європейські посадовці та експерти з безпеки кажуть, що очікують заяв від США, які підвищать ставки для канцлера ФРН Олафа Шольца, який, ймовірно, вирішить надати ракети Taurus.

"Він під сильним тиском і, можливо, захоче припинити цю дискусію", — цитує видання Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, керівницю комітету з питань оборони Бундестагу.

Позиція Шольца залишилася незмінною порівняно з минулим місяцем, коли канцлера прямо запитали стосовно Taurus. Журналісти нагадали, що він ще не ухвалив рішення.

Протягом значної частини минулого року уряд Німеччини, як йдеться у повідомлені видання, намагався оголосити щодо більших пожертвувань бронетехніки, систем протиповітряної оборони та бойових танків у тандемі з аналогічними заявами з боку США. Україна тривалий час вимагає ракети великої дальності. Побоювання, що така зброя може завдати удару по території Росії, як наслідок загострити війну, викликало небажання як у Берліні, так і у Вашингтоні надсилати її.

Уряд ФРН висловив занепокоєння щодо того, що Росія може переробити ракету Taurus і розробити способи протидії їй, якщо її компоненти будуть зібрані на полі бою. Штрек-Ціммерманн і деякі експерти відкинули це твердження, оскільки сили Києва навчалися на інших західних системах озброєння в країнах Організації Північноатлантичного договору.

Німеччина надасть ППО Україні

Президент України Володимир Зеленський 5 жовтня припустив, що Україна отримає ЗРК Patriot від Німеччини напередодні зимового періоду. Про це він повідомив на зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками ІІІ саміту Європейської політичної спільноти. З його слів, німецькі партнери працюють над забезпеченням України додатковою системою ППО. Він зазначив, що це також захист Європи та спільних цінностей.

Нагадаємо, 6 жовтня у Британії закликали Німеччину передати ракети Taurus Україні у відповідь на удар по Харкову. Європейські країни змогли передати ПЗРК Starstreak і ракети Storm Shadow