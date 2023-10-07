В обмін на "Залізний купол": США можуть запропонувати Польщі передати Україні ЗРК Patriot, – ЗМІ

На думку журналістів, пошук нестандартних рішень для подальшої підтримки Києва вказує на "прихований песимізм" щодо того, що цю допомогу можна забезпечити стандартним шляхом.

Адміністрація президента США Джо Байдена та американські законодавці шукають нові способи продовжити постачання зброї Україні. Про це пише Politico 6 жовтня.

Повідомляється, що сенатор Кріс Ван Холлен розглядає можливість тристороннього обміну, в рамках якого Польща відправить в Україну свої зенітні ракетні комплекси Patriot, а натомість отримає від США системи "Залізний купол".

Як зазначають журналісти, раніше Ізраїль відхилив запити Вашингтона і Києва на відправлення "Залізного купола" безпосередньо в Україну.

"Польща, можливо, зможе розмістити свої системи Patriot в Україні, де ми вже розгорнули системи Patriot — це свого роду обмін", — сказав сенатор.

За даними видання, Ван Холлен уже обговорив цей план на закритому брифінгу Пентагону.

Для додаткового фінансування України адміністрація Байдена також розглядає можливість використання програми Держдепу, яка надає гранти або кредити для допомоги союзникам у закупівлях озброєнь.

Автори статті вважають, що пошук нестандартних рішень для подальшої підтримки України вказує на "прихований песимізм" щодо того, що цю допомогу можна забезпечити стандартною процедурою — внести відповідний законопроєкт на розгляд, ухвалити його і відправити на стіл Байдену,

Нагадаємо, 5 жовтня президент України Володимир Зеленський припустив, що Україна отримає ЗРК Patriot від Німеччини напередодні зимового періоду. За його словами, німецькі партнери працюють над забезпеченням України додатковою системою ППО.

Ми також повідомляли, що 5 жовтня іспанський уряд ухвалив рішення про передачу Україні шістьох пускових установок Hawk для захисту цивільних об'єктів, критичної інфраструктури та нового зернового коридору від російських обстрілів.