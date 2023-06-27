"Залізний купол" для України: у США просять ППО для Києва, яку Резніков називав неефективною

У зверненні сенаторів ідеться, що одна батарея комплексу "Залізний купол" здатна забезпечити захист на площі приблизно 150 кв. км.

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Американські законодавці Кріс Ван Голлен і Ліндсі Грем звернулися до Комітету Сенату у справах збройних сил із проханням сприяти передачі Україні додаткових засобів ППО. Йдеться про ізраїльські системи протиракетної оборони Iron Dome (Залізний купол). Лист опубліковано на сайті Сенату США і датовано 23 червня 2023 року.

"Оскільки Україна продовжує свою мужню боротьбу проти неспровокованого вторгнення Росії, ми пишемо про нагальну потребу підтримати ППО України та допомогти захистити її територіальну цілісність", — йдеться у зверненні.

Американські сенатори зазначили, що попри вже представлені системи Patriot і HAWK та боєприпаси до них, американська сторона може і повинна надати більше комплексів.

Наразі в американських збройних сил є дві батареї Iron Dome — одна готова до розгортання, інша наразі завершує підготовку нового обладнання, тож у США є щонайменше одна батарея, яка могла б бути спрямована в Україну.

У документі також сказано, що кожна батарея "Залізного купола" може захистити територію площею близько 150 квадратних кілометрів.

"Сьогодні ми можемо врятувати більше українських життів, якщо перекинемо ці батареї. Однак через серйозні побоювання уряд Ізраїлю заблокував передачу Сполученими Штатами цих батарей", — пишуть сенатори.

З огляду на це, вони не просять ізраїльську сторону передати ці комплекси, а дозволити США передати свої власні батареї.

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"Ми просимо вас розглянути інші способи надання допомоги, включно з їх переміщенням до іншого союзника США під контролем і наглядом наших власних сил, звільняючи тим самим інші засоби ППО США, які можуть бути передані для посилення оборони України", — завершили сенатори.

Нагадаємо, про перспективи надання ізраїльських комплексів ПРО розповів міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, "Залізний купол" не зовсім підходить для української ППО, оскільки вона нездатна захистити від крилатих і балістичних ракет.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук 7 травня заявив, що Україна хоче купити систему протиракетної оборони "Залізний купол". При цьому він зазначив, що США не будуть перешкоджати цій угоді.