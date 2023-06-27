"Железный купол" для Украины: в США просят ПВО для Киева, которую Резников называл неэффективной

В обращении сенаторов говорится, что одна батарея комплекса "Железный купол" способна обеспечить защиту на площади около 150 кв. км.

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Американские законодатели Крис Ван Голлен и Линдси Грэм обратились в Комитет Сената по делам вооруженных сил с просьбой содействовать передаче Украине дополнительных средств ПВО. Речь идет об израильских системах противоракетной обороны Iron Dome (Железный купол). Письмо опубликовано на сайте Сената США и датировано 23 июня 2023.

"Поскольку Украина продолжает свою мужественную борьбу против неспровоцированного вторжения России, мы пишем о срочной необходимости поддержать ПВО Украины и помочь защитить ее территориальную целостность", — говорится в обращении.

Американские сенаторы отметили, что несмотря на уже представленные системы Patriot и HAWK и боеприпасы к ним, американская сторона может и должна предоставить больше комплексов.

На данный момент у американских вооруженных сил есть две батареи Iron Dome — одна готова к развертыванию, другая в настоящее время завершает подготовку нового оборудования, поэтому у США имеется по меньшей мере одна батарея, которая могла бы быть направлена в Украину.

В документе также сказано, что каждая батарея "Железного купола" может защитить территорию площадью около 150 квадратных километров.

"Сегодня мы можем спасти больше украинских жизней, если перебросим эти батареи. Однако из-за серьезных опасений правительство Израиля заблокировало передачу Соединенными Штатами этих батарей", — пишут сенаторы.

Ввиду этого они не просят израильскую сторону передать эти комплексы, а позволить США передать свои собственные батареи.

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"Мы просим вас рассмотреть другие способы оказания помощи, включая их перемещение к другому союзнику США под контролем и наблюдением наших собственных сил, освобождая тем самым другие средства ПВО США, которые могут быть переданы для усиления обороны Украины", — завершили сенаторы.

Напомним, о перспективах предоставления израильских комплексов ПРО рассказал министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, "Железный купол" не совсем подходит для украинской ПВО, так как она неспособна защитить от крылатых и баллистических ракет.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук 7 мая заявил что Украина хочет купить систему противоракетной обороны "Железный купол". При этом он отметил, что США не будут препятствовать этой сделке.