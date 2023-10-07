В районі залізниці на південному фланзі Бахмута тривають запеклі бої, – ISW (мапа)

Потреби у забезпеченні підрозділів ЗСУ зростають, а тумани та дощі здатні можуть ускладнити використання безпілотників, армійської та тактичної авіації.

В районі залізниці на південь від міста Бахмута тривають запеклі бої. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війні (ISW) за 6 жовтня.

Як повідомляють американські аналітики, бої тривають в районі Кліщіївки та Андріївки, які нещодавно були звільнені українськими військами. Ймовірно, дані щодо запеклих сутичок стосуються локації поблизу Кліщіївки, оскільки в ISW підтверджували просування Сил оборони до залізничної колії поблизу цього села днем раніше.

Фото: DeepState

Українські війська готуються до наступальних дій протягом осінньо-зимового періоду. Однак потреби у забезпеченні підрозділів ЗСУ зростають, а тумани та дощі здатні можуть ускладнити використання безпілотників, армійської та тактичної авіації, українські сили й надалі боротимуться взимку.

Фото: ISW

Також підрозділи Сил оборони просунулися до межі дерев між селами Вербова та Роботине на Запоріжжі. Від останнього населеного пункту це приблизно за 6 км на південний схід. Невеликі групи української піхоти й надалі атакують позиції російських загарбників на лінії Копані-Роботине, що за 5 км на північний захід від Роботиного.

Фото: ISW

Бої за залізницю поблизу Кліщіївки

За інформацією ISW, ЗСУ просунулися до залізниці під Бахмутом. Підрозділи зуміли отримати успішні результати на схід від Андріївки та поступово просуваються до залізничної колії поблизу Кліщіївки. Російські військові блогери заявили, що українські підрозділи марно наступали на залізницю поблизу Андріївки та Кліщіївки. Підрозділи 132-ї окремої мотострілецької бригади, як стверджували російські джерела, відбили українську атаку поблизу Горлівки. Ймовірно, вони мали на увазі ділянку між напрямками Авдіївки та Бахмута.

Бої під Бахмутом – дані від Генштабу ЗСУ

Українські війська, як йдеться у звіті Генштабу ЗСУ за 7 жовтня, й надалі наступають та організовують штурмові дії. Сили оборони отримали частковий успіх східніше Андріївки Донецької області. Наші воїни завдають загарбницьким військам значних втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога.

Нагадаємо, 5 жовтня журналісти The New York Times заявили, що військові РФ тікають від ЗСУ, прикриваючись новою тактикою. Воно нібито застосовують "еластичну оборону".