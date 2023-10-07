У окупованій Новій Каховці злетіла в повітря автівка з колаборантом: подробиці (фото)

Колаборант, який є виконавчим секретарем місцевого відділення "Єдиної Росії", внаслідок вибуху отримав важкі поранення, і його доправили до лікарні в тяжкому стані.

У окупованій Новій Каховці на Херсонщині вибухнула автівка секретаря місцевого відділення "Єдиної Росії". Про це в телеграм повідомив так званий "сенатор" Херсонщини Ігор Кастюкевич.

Подія сталася о 9:30.

"Виконавчий секретар Новокаховського місцевого відділення Володимир Малов у вкрай тяжкому стані доправлений до лікарні. Обставини події встановлюються. Ми розцінюємо це як теракт, спрямований проти мирного населення та тих людей, хто будує мирне життя на Херсонщині", — написав Кастюкевич.

Володимир Малов є виконавчим секретарем місцевого відділення "Єдиної Росії" в окупованій Новій Каховці. На нещодавніх фейкових "виборах" його обрали до "ради депутатів" Нової Каховки від тієї ж "Єдиної Росії".

Нагадаємо, що завдяки доказовій базі СБУ реальний термін ув’язнення отримав ще один колаборант, який співпрацював із агресором у період окупації Харківщини.

Раніше повідомлялося, що 27 вересня в СБУ повідомили, що затримали двох агентів РФ, які коригували повітряну атаку РФ на Київ у ніч проти 21 вересня цього року.