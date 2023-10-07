"Українці розуміють": Олена Зеленська відреагувала на ситуацію в Ізраїлі

7 жовтня по території Ізраїлю було запущено тисячі ракет. Із Сектору Гази проникли бойовики, які вбивають мирних мешканців.

Перша леді України Олена Зеленська відреагувала на ескалацію воєнного конфлікту в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року. Своє звернення дружина Володимира Зеленського залишила на офіційних сторінках у соцмережах.

"Загибель мирних жителів в Ізраїлі та весь жах, який принесли із собою терористичні атаки, – неприпустимі злочини проти людяності. Сьогодні українці розуміють і розділяють біль ізраїльського народу. Наші думки з вами", — зазначила Олена Зеленська.

"Нехай порядок і безпека якнайшвидше повернуться у ваш дім", — додала перша леді.

Атака на Ізраїль 7 жовтня

7 жовтня 2023 із Сектору Гази ісламські бойовики ХАМАС завдали ракетних ударів по території Ізраїлю. Бойовики оголосили воєнний стан та назвали операцію "Залізні мечі", мета якої, за їхніми словами, помста за десятиліття пригнічення палестинців. Ізраїльська армія також завдавала у відповідь удари по ХАМАС.

Як відомо, в Ізраїлі вже створили оперативний штаб для допомоги українцям, які перебувають на території країни. Вони можуть звернутися до будь-якого дипломатичного чи консульського представництва.

Фокус розбирався, хто такі ХАМАС та в чому полягає мета їхньої "діяльності".

Також Фокус писав про реакцію Володимира Зеленського на воєнні дії в Ізраїлі.