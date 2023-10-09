Загинула еліта ГРУ: ЗСУ ракетою С-200 вдарили по секретній базі в Криму, — соцмережі

Російські загарбники підозрюють, що у їхніх лавах з'явився зрадник, оскільки діяльність здійснювалася таємно, але найімовірнішою версією вважають "роботу місцевих".

В суботу, 7 жовтня, неподалік від Джанкоя внаслідок удару загинула 21 особа, отримали поранення — 16 (усі — спецпризначенці Головного управління Генштабу (ГРУ). У Telegram-каналі "Кремлевская табакерка" повідомили подробиці з посиланням на джерело в Генштабі РФ.

Удар нібито завдали українські війська ракетою з комплексу С-200 "земля-земля". Неподалік Джанкоя функціонував табір елітних російських спецпризначенців. За інформацію Telegram-каналу, вони проживали та тренувалися у цій локації, а виїжджали на завдання до Запорізької та Херсонської областей.

Об'єкт був засекречений. Базу окупанти маскували під звичайну господарчу будівлю. Росіяни підозрюють, що у їхніх лавах з'явився зрадник, оскільки діяльність проводилася таємно. Загарбники найімовірнішою версією все ж вважають те, що інформацією щодо розташування поділився із Силами оборони України хтось з місцевих.

"Факт залишається фактом — база знищена, пацани загинули", – розповів спецпризначенець, який вижив внаслідок ракетного удару.

Російський окупант велику кількість загиблих пояснив тим, що у підрозділів було недбале відношення до правил та техніки безпеки. Окупанти збиралися на вечерю у велику групу. Саме й у цей момент й відбулося влучання.

Вибухи в Джанкої

В Генштабі ЗСУ прокоментували вибухи у Криму у березні. Зі слів полковника Сергія Баранова, Джанкой є одним із вузлів на гілці логістичного шляху, який, зокрема, йде у Запорізьку та Херсонську області. Це серйозно порушує логістику ворога на півдні України.

В окупованому Криму 30 серпня прогриміли потужні вибухи. Внаслідок атаки у Джанкої зникло світло. Окупаційна адміністрація стверджувала, що інформація про атаку на півострів є "вкиданням". Вибухи в Джанкойському районі нібито прогриміли внаслідок "планового знищення боєприпасів".

Нагадаємо, 8 жовтня колишній командувач американськими військами в Європі Бен Годжес заявив, що успіхи ЗСУ з деокупації Криму приголомшують. Це свідчить, як він вважає, про переваги далекобійної зброї України.