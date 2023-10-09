"Масовані удари продовжуються": ЦАХАЛ не припиняє атаки по Сектору Гази (відео)

ЦАХАЛ припинив діяти за попереджувальним протоколом "Акеш ба гаг" ("Стук по даху"). Армія оборони Ізраїлю знищує один за одним будинки в Секторі Гази, розповів редактор відділу "Воєнний Фокус" Ігаль Левін.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжує завдавати по Сектору Гази масованих ударів. Про це повідомив офіцер Армії оборони Ізраїлю, редактор відділу "Воєнний Фокус" Ігаль Левін у Telegram.

"Масовані удари по сектору Газа продовжуються", — сказав Ігаль Левін.

Він зазначив, що було ліквідовано одного з командирів бойовиків ХАМАС Ріфат Абу-Хілаля (Абу аль-Абад). Також за повідомленнями з Сектору Гази, Ізраїль знищує не лише будинки командирів, як це було раніше, але й усі будинки бойовиків, навіть і пересічних. Крім цього, зі слів жителів Гази, ЦАХАЛ перестав діяти за попереджувальним протоколом "Акеш ба гаг" ("Стук по даху"), а відразу один за одним знищує будинки.

За повідомленням видання The Times of Israel, авіація Ізраїлю завдає удари по Сектору Гази для того, щоб "знищити можливості терористичної групи ХАМАС". Зокрема, ЦАХАЛ уразив декілька командних пунктів, будівлю, у якій проживали бойовики ХАМАС, командний центр, що використовувався високопоставленим чиновником військово-морських сил ХАМАС, "оперативне майно ХАМАСу", розташовне в мечеті в Джабалії, та актив, який терористична група використовувала для розвідки.

Війна в Ізраїлі: що відомо

7 жовтня ісламські бойовики ХАМАС з Сектору Гази завдали ракетних ударів та почали наземне вторгнення до Ізраїлю. По країні було випущено понад дві тисячі ракет. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила воєнний стан та розпочала операцію "Залізні мечі".

8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив війну та увів у дію "пункт 40 Алеф", який не застосовували з часів "Війни Судного дня". Того ж дня в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю повідомили, що бойовики ХАМАС вбили понад 600 людей, поранили понад дві тисячі, ще понад сотню — було викрадено.

Нагадаємо, 7 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) готова перетворити об'єкти ХАМАС у Секторі Гази на руїни. З його слів, ізраїльська армія діятиме на повну потужність, адже ХАМАС "розв'язав жорстоку і злісну війну проти мирних жителів".