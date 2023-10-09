"Намагаються виправдати свою невдачу": Іран заперечив свою причетність до атак ХАМАС

Офіційний Тегеран заявив про свою підтримку Палестини. На думку місії Ірану в ООН, операція ХАМАС стала "найбільшим провалом" ізраїльських організацій безпеки.

Представництво Ірану в ООН заявило, що Тегеран не причетний до атаки ісламських бойовиків ХАМАС на Ізраїль Про це повідомило видання Reuters.

У виданні зазначили, що Іран не приховує того, що підтримує, фінансує та озброює ХАМАС та іншу палестинську бойову організацію "Ісламський джихад".

"Ми рішуче підтримуємо Палестину, однак ми не беремо участі у відповіді Палестини, оскільки вона приймається виключно самою Палестиною", — йшлося у звіті місії Ірану в ООН.

Тегеран заявив, що Палестина вжила заходи, які являють собою цілком законний захист від "семи десятиліть репресивної окупації та жахливих злочинів, скоєних незаконним сіоністським режимом".

На думку місії Ірану в ООН, "успіх" операції ХАМАС відбувся через те, що вона була несподіваною, в результаті це стало "найбільшим провалом" ізраїльських організацій безпеки.

"Вони намагаються виправдати свою невдачу і приписати її потужності розвідки Ірану та оперативному плануванню", — наголосила місія Ірану в ООН.

Додали, що Ізраїлю важко погодитися з тим, що в розвідувальному співтоваристві розповідають, що країна нібито зазнала поразки від палестинського угруповання.

ХАМАС атакував Ізраїль: що відомо

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль із території Сектору Гази. Зокрема було випущено понад дві тисячі ракет, після яких бойовики розпочали вторгнення до країни. ЦАХАЛ оголосив воєнний стан та розпочав операцію "Залізні мечі".8 жовтня Ізраїлі офіційно оголосив про війну та увів в дію "пункт 40 Алеф", який не застосовувався з 1973 року.

Вранці 9 жовтня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю продовжила завдавати ударів по Сектору Гази. За повідомленням ЗМІ, було уражено командні пункти ХАМАС, будівлю, у якій проживали бойовики, командний центр, "оперативне майно" та актив, який використовувався для розвідки.

Нагадаємо, видання Wall Street Journal з посиланням на представників ХАМАС та Хезболла заявило, що Іран схвалив вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю та допоміг організувати напад. Зокрема, атака на Ізраїль планувалася офіцерами Корпусу вартових ісламської революції Ірану та бойовиками з серпня.