Прикидався рятувальником: в Одесі затримали агента РФ, який коригував обстріли (фото)

За версією слідства, підозрюваний добровольцем вступив у волонтерську рятувальну службу, але замість допомоги постраждалим під час розбору завалів, він фотографував наслідки ударів по Одесі.

Служба безпеки України викрила діяльність російського агента, який видавав себе за рятувальника, щоб коригувати атаки Збройних сил Росії на Одесу. Про це 9 жовтня повідомили у пресцентрі СБУ.

Щоб маскувати свої незаконні дії, агент РФ вступив до лав добровольців волонтерської групи рятувальників. Встановлено, що він приходив на місця, де була потрібна допомога в розбиранні завалів після російських обстрілів. Насправді він фіксував наслідки атак і передавав інформацію в російську військову розвідку.

Отриману розвідувальну інформацію окупаційні сили використовували для планування нових атак і коригування вже здійснених по Одесі.

Крім того, цей російський агент виконував ще одне завдання — спробував виявити місце розташування реактивних систем залпового вогню HIMARS і систем протиповітряної оборони ЗСУ в районах прифронтової зони області.

Згідно з інформацією, отриманою під час слідства, цим "помічником" окупантів виявився 29-річний житель Одеси, який раніше входив до складу місцевого осередку так званого "Ленінського комуністичного союзу молоді". Також він підтримував зв'язок з агентом-спецпризначенцем ФСБ, який був затриманий Службою безпеки України після виведення його з Придністров'я.

На початку збройного конфлікту, а саме в травні 2014 року, цей громадянин брав активну участь у провокаціях і масових заворушеннях в обласному центрі.

На початку конфлікту він підписався на ворожий Telegram-канал, який надавав розвідувальну інформацію про місцеперебування українських збройних сил для російської розвідки.

Пізніше адміністратор цього каналу, який перебуває під прикриттям в одній із країн Центральної Азії, вийшов на затриманого і передав йому контакти ГРУ.

Фото: Пресцентр СБУ

Слідчі Служби безпеки України на основі зібраних доказів висунули обвинувачення підозрюваному за статтею 111 Кримінального кодексу України. Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, 22 вересня стало відомо про затримання інформаторки російських спецслужб. Жінка передавала ворогу електронні координати дев'яти об'єктів військової та критичної інфраструктури Одеської області.

Також стало відомо, що завдяки доказовій базі СБУ реальний термін ув'язнення отримав ще один колаборант, який співпрацював з агресором у період окупації частини Харківської області. Його було затримано одразу після звільнення Куп'янського району.