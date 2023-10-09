Мобілізація в Україні: чоловіків до якого віку можуть забрати в армію
Для деяких громадян граничний вік для військової служби може бути вищим за 60 років.
Вікові обмеження для військовозобов'язаних і військовослужбовців в Україні під час мобілізації визначені законом. Згідно зі статтею 22 Закону України № 2232 "Про військовий обов'язок і військову службу", встановлюється максимальна межа віку для служби. Фокус розібрався, які граничні вікові обмеження можуть бути для військової служби.
Наразі, у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну, мобілізація триває, і військовозобов'язаними вважаються чоловіки віком від 18 до 60 років.
Граничні вікові обмеження для військової служби такі:
- Для військовослужбовців рядового, молодшого сержантського і старшинського складу, які перебувають на контрактній службі, граничний вік становить 45 років.
- Для військовослужбовців старшого сержантського і старшинського складу, які також перебувають на контракті, віковий ліміт встановлюється у 50 років.
- Військовослужбовці вищого сержантського і старшинського складу, які проходять службу за контрактом, можуть залишатися на службі до 55 років.
- Для військовослужбовців молодшого офіцерського складу граничний вік становить 45 років.
- Військовослужбовці старшого офіцерського складу, такі як майори (капітани 3 рангу) і підполковники (капітани 2 рангу), можуть служити до 50 років, а полковники (капітани 1 рангу) — до 55 років.
- Військовослужбовці вищого офіцерського складу мають можливість служити до 60 років.
- У період особливих обставин, коли військова служба вимагається від осіб рядового, сержантського і старшинського складу, а також молодшого і старшого офіцерського складу, граничний вік збільшується до 60 років, а для вищого офіцерського складу — до 65 років.
Таким чином, в Україні чоловіки можуть служити в армії до 60 років у період мирного часу і до 65 років для вищого офіцерського складу в період воєнного стану.
Раніше повідомлялося про захворювання, які визначають військовозобов'язаного обмежено придатним до військової служби. Однак у такому разі можуть мобілізувати в разі крайньої потреби.