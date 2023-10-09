Хотіли прорватись: ЗС РФ задіяли сім ДРГ у Херсонській області, — Гуменюк (відео)

Російське командування "імітує активність", надсилаючи диверсантів на острови під Херсоном. При цьому ворог розуміє, що форсувати правобережжя не здатен.

Аналітики Інституту вивчення війни розповіли про поточну ситуацію на лінії фронту в Україні. У крайньому звіті аналітиків ідеться про заходи, які вживають ЗС РФ, щоб зупинити просування ЗСУ у Запорізькій області. Також підтвердили успішні дії Сил оборони на різних напрямках. Зокрема, повідомили про знищення складів БК і місць дислокації ворожого війська на Херсонщині. Тим часом начальниця пресслужби ОК "Південь" Наталя Гуменюк розповіла про заходи, які вживають Сили оборони на півдні, щоб знешкодити російські ДРГ. Про це офіцерка заявила у ефірі Всеукраїнського телемарафону.

"Ситуація залишається напруженою, хоча ніч дійсно була спокійніша за попередні", — відзначила Гуменюк. З її слів, у Херсонській області противник намагається маневрувати, намагаючись прорватись через Дніпро.

Ситуація в Херсонській області — подробиці від командування

Начальниця пресслужби розповіла, що українські бійці виявили сім російських ДРГ, які рухались на човнах в районі островів неподалік від Херсону у гирлі Дніпра. Усі ворожі одиниці знешкоджено, заявила офіцерка.

Острови на півлень від Херсона Фото: Google maps

Росіяни насправді планували не так нападати, як "імітували активність". Наразі не розглядається можливість переходу ворога з лівого берега на правий, відзначила Гуменюк: "адекватні люди взагалі не розглядають". Однак запевнила, що Сили оборони на місцях: "Наша оборона доволі щільна, тож просування агресора не передбачається".

Водночас росіяни продовжують обстрілювати південні області України керованими авіабомбами. Ворог побоюється, що Сили оборони накопичують живу силу і техніку, тому командування ЗС РФ таким чином намагається цьому запобігти.

Зазначимо, у крайньому звіті Генштабу ЗСУ розповіли про дії Сил оборони на Херсонщині: ведення контрбатарейної боротьби та нищення складів БК окупантів. На карті DeepState видно, що бійці Сил оборони продовжують утримувати два плацдарми на лівобережжі: біля Антонівського мосту та за 11 км вище руслом Дніпра. Плацдарми вдалось з'єднати сухопутним коридором, площею близько 6 кв. км.

Ситуація на лівобережжі Херсонщини станом на 9 жовтня 2023 року Фото: DeepState

Нагадуємо, 7 жовтня Сили оборони підтвердили удар ЗС РФ по Одещині. Ворог застосував ракету "Онікс", яка цілилась у припортову інфраструктуру України. Дронів-камікадзе Shahed-136 росіяни не використовували. Тим часом СБУ викрили мешканку Херсонщини, яку підозрюють у співпраці з окупаційною адміністрацією. Згідно з даними слідства, вона примушувала підлеглих виходити на робочі місця і працювати за наказами РФ.