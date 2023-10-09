"Зло буде покаране": Шкіряк показав молодшу доньку, яка воює в Армії оборони Ізраїлю (фото)

Фото своєї молодшої доньки, яка є солдаткою Армії оборони Ізраїлю, показав колишній радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

Молодша донька колишнього радника міністра внутрішніх справ України Зоряна Шкіряка – солдатка Армії оборони Ізраїлю. Про це Шкіряк повідомив 8 жовтня у Facebook.

"Моя найдорожча і найрідніша молодша донечка Христя. Сьогодні вона солдат ЦАХАЛа — Арміі Оборони Ізраїлю", – написав ексрадник МВС.

Донька Зоряна Шкіряка – солдатка Армії оборони Ізраїлю

Шкіряк наголосив, що цілковито солідарний з "мужнім народом Ізраїлю в жорстокій боротьбі проти планетарного зла – кремлівсько-іранської терористичної клоаки".

"Безмежно люблю і сумую, молюся і дуже пишаюся. Зло буде покараним і знищеним. Ми разом, все буде перемога", – додав політик.

Донька Зоряна Шкіряка – солдатка Армії оборони Ізраїлю

ХАМАС атакував Ізраїль: що відомо

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль із території Сектору Гази. Зокрема, було випущено понад дві тисячі ракет, після яких бойовики розпочали вторгнення до країни. ЦАХАЛ оголосив воєнний стан та розпочав операцію "Залізні мечі". 8 жовтня Ізраїлі офіційно оголосив про війну та увів в дію "пункт 40 Алеф", який не застосовувався з 1973 року.

Також 8 жовтня у пресслужбі офісу прем'єр-міністра Ізраїлю заявили, що понад сто ізраїльтян були викрадені бойовиками ХАМАС. Тоді як ще понад 600 людей було вбито, а дві тисячі — поранено.

Вранці 9 жовтня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю продовжила завдавати ударів по Сектору Гази. За повідомленням ЗМІ, було уражено командні пункти ХАМАС, будівлю, у якій проживали бойовики, командний центр, "оперативне майно" та актив, який використовувався для розвідки.

Нагадаємо, видання Wall Street Journal з посиланням на представників ХАМАС та "Хезболли" заявило, що Іран схвалив вторгнення бойовиків до Ізраїлю та допоміг організувати напад. Зокрема, атака на Ізраїль планувалася офіцерами Корпусу вартових ісламської революції Ірану та бойовиками з серпня.