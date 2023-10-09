Загроза з протилежного боку: Ізраїль завдав удару по позиціях "Хезболли" в Лівані (фото)

Ізраїльський снаряд влучив у ціль на кордоні з Ліваном, діставши до позицій терористів з "Хезболли", повідомили в соцмережах. У небо підняли гелікоптери та знешкоджують бойовиків, які проникли в Ізраїль з півночі.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по позиціях терористів з "Хезболли" на кордоні з Ліваном. Удари відбулись після того, як у напрямку цивільних населених пунктів на півночі країни відбулось кілька залпів з мінометів. Про деталі ситуації ідеться у стрічці новин пресслужби відомства та у дописі Abualiexpress.

Сили ЦАХАЛ атакували позиції "Хезболли" близько 16:55, ідеться у повідомленні. Для удару використали бойові гелікоптери.

Інших деталей відпрацювання по позиціях терористів не було. Однак у мережі відшукались фото, на яких видно дим над місцем влучання.

Відпрацювання ЦАХАЛ по укріпленням Хезболли (джерело: Ігаль Левін) Фото: Ігаль Левін

Один з пострілів розтрощив вишку з прапором Хезболли, ідеться у дописі одного з користувачів X (раніше — Twitter).

Також є відео, на яких чути стрілянину та видно стовп диму на відстані близько кілометра від оператора. ЦАХАЛ зазначав, що знешкоджує бойовиків, які зайшли на територію країни з боку Лівану.

Згідно з офіційними даними ЦАХАЛ, від атаки терористів загинуло більш як 700 ізраїльтян, поранено — більш як 2 тис. Також терористи запустили більш як 3 тис. ракет.

ЦАХАЛ - про перебіг війни (станом на 12 год. 9 жовтня 2023 року) Фото: ЦАХАЛ

Війна в Ізраїлі: деталі

Зазначимо, кілька годин тому 9 жовтня в ЦАХАЛ повідомили, що починають спецоперацію для ліквідації терористів ХАМАС у Секторі Гази. Незадовго перед тим у військовому командуванні армію Ізраїлю заявили, що повністю зачистили від бойовиків території, на які їм вдалось прорватись.

Також стало відомо про повітряну тривогу, оголошену на півночі Ізраїлю на кордоні з Ліваном. З'ясувалось, що з того боку кордону здійснили два мінометних постріли, при чому один зі снарядів навіть не долетів.

Ліван межує з Ізраїлем на півночі. Орієнтовно довжина кордону — близько 30 км. На території країни отаборились праворадикальні ісламісти з організації Хезболла. На протилежному боці країни — Сектора Гази. Відстань до Сектору Гази на півдні, де діють терористи ХАМАС — близько 170 км.

Кордон Ізраїлю та Лівану Фото: Google Maps

Напад на Ізраїль почався зранку 7 жовтня 2023 року. Перші загони терористів атакували музичний фестиваль неподалік від кордону з Сектором Гази. За кілька годин стало відомо про сотні людей, які стали жертвами розстрілів, насильства та викрадень.

8 жовтня в Ізраїлі ввели у дію статтю закону, згідно з яким керування країною тимчасово перебрала на себе армія. Тоді ж було оголошено про загальну мобілізацію: до лав ЦАХАЛ увійшло близько 300 тис. резервістів.

Нагадуємо, західні ЗМІ опублікували пояснення терористів ХАМАС, як їм вдалось приспати пильність розвідки Ізраїлю. Зокрема, вони начебто удавали, що цікавляться більше грошима, ніж ідеями. Тим часом ООН зібралась на позачергове засідання, щоб сформулювати резолюцією щодо подій в Ізраїлі: позицію так і не сформулювали.