Росія передала ХАМАСу захоплену в Україні трофейну зброю, — ГУР (відео)

Трофейна зброя, за інформацією української розвідки, могла потрапити до палестинських бойовиків контрабандним шляхом за допомогою приватних військових компаній РФ.

Росія через приватні військові компанії передала бойовикам палестинського руху ХАМАС захоплену в Україні західну зброю. Про це розповів виданню "Голос Америки" представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Є інформація про те, що російські спецслужби, Росія як держава-агресор та її партнери й сателіти, зокрема й агенти впливу, розгортають чергову антиукраїнську кампанію з метою використати терористичні атаки на Ізраїль, які відбулись останнім часом, проти України", — підкреслив Юсов.

Він зазначив, що мета цієї інформаційної кампанії — насамперед дискредитувати Україну в очах вільного світу, партнерів і союзників, а також зірвати або ускладнити передачу у подальшому військової допомоги.

"Використовуючи канали контрабандного постачання озброєння, саме Росія сьогодні є головним контрабандистом на світовому ринку озброєнь. І зокрема через канали, пов'язані з так званими ПВК, ця співпраця й передача і відбувалась", — розповів співробітник ГУР.

Юсов вважає припущення про передачу зброї Україною палестинським бойовикам фейками та провокацією. Він підкреслив: в української розвідки є інформація, що частину захопленої в Україні трофейної зброї вже передано терористам. Цю дезінформацію, за словами Юсова, миттєво готова підхопити пропагандистська машина РФ для подальшого її поширення у рамках ІПСО.

Як вважає українська розвідка, у межах кремлівської дезінформаційної кампанії ці фейки мають лягти в основу низки "викривальних публікацій" та "розслідувань" у західних ЗМІ. Для переконливості російські спецслужби мають намір використати відповідні коментарі зрадника з української прикордонної служби старшого лейтенанта Руслана Сирового, який нещодавно втік до Москви.

"Чергова провокація ворога націлена на дискредитацію Збройних сил України та повне припинення військової допомоги нашій державі з боку західних партнерів", — наголошується в повідомленні ГУР Міноборони.

"Вся допомога Україні і все озброєння перебуває під жорстким контролем з боку, зокрема, наших партнерів. Ми неодноразово доповідали про результати цього контролю і перевірок. Україна тут максимально прозора і максимально відкрита", — додав Юсов.

Нагадаємо, що раніше конгресвумен-республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до групи MAGA, закликала перевірити серійні номери американської зброї, яку ХАМАС використав проти Ізраїлю. Таким чином вона намагалася натякнути, що зброя надійшла з Афганістану та України.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС завдали із Сектора Гази масованого ракетного удару по Ізраїлю, випустивши понад 2000 ракет. Бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю з боку Сектора Гази. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

8 жовтня 2023 року Ізраїль офіційно перейшов у стан війни. Сили оборони країни стягують артилерію і танки до кордону з Газою, тривають авіаудари.

Протягом перших двох діб після початку війни ЦАХАЛ вразив сотні цілей у Секторі Газа. Але командування ізраїльської армії підкреслює, що це був тільки початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.

Учора прем'єр-міністр Нетаньягу сказав, що Ізраїль вступає в довгу війну, її перша фаза добігає до завершення. Водночас Ізраїль повернув контроль над усіма містами на кордоні із Сектором Газа.

Також стало відомо про повітряну тривогу, оголошену на півночі Ізраїлю — на кордоні з Ліваном. З'ясувалося, що з того боку кордону здійснили два мінометні постріли, причому один зі снарядів навіть не долетів. Сили ЦАХАЛу застосували авіацію.

Раніше Фокус розповідав про те, хто виступив за і проти атаки ХАМАС на Ізраїль. Ісламські країни Іран і Афганістан виступили з радикальним закликом взяти Єрусалим, а цивілізовані країни Заходу засуджують атаки терористів.