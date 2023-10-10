"Великий залп": військовий експерт пояснив, як ATACMS потопить Кримський міст (відео)

Модифікація ATACMS, яка завдає ударів до 300 кілометрів, здатна охопити ділянку від Керчі до Гуляйполя для ліквідації ворожих об'єктів.

США вирішили надати Україні ракети ATACMS, що дозволить розв'язати проблему Кримського мосту та пришвидшити звільнення півострова. Про це 24 Каналу повідомив військовий аналітик, полковник Петро Черник.

На його думку, великим залпом далекобійних ракет можна остаточно поставити крапку у функціонуванні конструкції. Він наголосив на тому, що ATACMS здатні упоратись із цим завданням.

"Кілька десятків, а бажано кілька сотень, що на кілька сотень метрів міст пішов під воду", – пояснив Черник.

Полковник наголосив, що такий удар не дозволить окупантам відбудувати міст. Відповідна зброя надасть можливість здійснювати вогневий контроль. Модифікація ATACMS, яка завдає ударів до 300 кілометрів, здатна охопити ділянку від Керчі до Гуляйполя в межах 250 кілометрів для ліквідації ворожих об'єктів.

ATACMS для України

Наприкінці вересня стало відомо, що питання постачання ракет ATACMS для України вирішено. Журналісти NBC News заявили, що президент США Джо Байден під час перемовин із Володимиром Зеленським пообіцяв йому кілька ракет ATACMS для ЗСУ. Окремо було зазначено, що лідери досягли певних домовленостей, однак строки не були озвучені.

Журналісти Financial Times також у своєму матеріалі стверджували, що питання було вирішене ще до візиту Володимира Зеленського, але офіційно про це не повідомляли, щоб не давати підказки росіянам на полі бою і не дати часу перемістити шляхи постачання за межі доступності ракет.

Нагадаємо, 6 жовтня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів, що Україна та Росія наступного року матимуть дефіцит боєприпасів. З його слів, подальше використання запасів американської армії або збільшення використання ATACMS буде мати важливе значення.