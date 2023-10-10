"Важко дивитися на ці кадри": Кірбі ледь не розплакався, говорячи про Ізраїль (відео)

У Білому домі повідомляли, що в результаті атаки ХАМАС загинули 11 американців. Джон Кірбі ледве не заплакав, коментуючи війну в Ізраїлі.

Представник Білого дому, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі ледве не заплакав в ефірі, присвяченому палестинського ісламістського руху ХАМАС на Ізраїль. Це показали у новинах CNN.

Ведучий Джейк Теппер спитав, що думає Кірбі про кадри з Ізраїлю, на яких показані захоплені в заручники діти, зґвалтовані молоді жінки, руйнування та вбивства, масштабів яких він до цього "ніколи не бачив".

Джон Кірбі насилу зміг говорити.

"Дуже важко дивитися на ці зображення, Джейку, і на людські жертви. Це люди. Вони члени сім'ї, вони друзі, вони кохані, двоюрідні брати, сестри. Так, це складно, і я вибачаюсь", — сказав Кірбі після кількох секунд мовчання.

У відповідь Теппер наголосив, що тут нема за що вибачатися.

Представники Білого дому раніше повідомляли, що "в результаті атаки ХАМАС загинули 11 американців, і, мабуть, у Газі також перебувають у заручниках американські громадяни".

За словами Кірбі, Сполучені Штати не планують відправляти туди свої війська.

ХАМАС атакував Ізраїль: що відомо

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль із території Сектору Гази. Зокрема, було випущено понад дві тисячі ракет, після яких бойовики розпочали вторгнення до країни. ЦАХАЛ оголосив воєнний стан та розпочав операцію "Залізні мечі". 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про війну та увів в дію "пункт 40 Алеф", який не застосовувався з 1973 року.

Також 8 жовтня у пресслужбі офісу прем'єр-міністра Ізраїлю заявили, що понад сто ізраїльтян були викрадені бойовиками ХАМАС. Тоді як ще понад 600 людей було вбито, а дві тисячі — поранено.

Вранці 9 жовтня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю продовжила завдавати ударів по Сектору Гази. За повідомленням ЗМІ, було уражено командні пункти ХАМАС, будівлю, у якій проживали бойовики, командний центр, "оперативне майно" та актив, який використовувався для розвідки.

Нагадаємо, що керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що війна в Ізраїлі суттєво не вплине на постачання США зброї Україні. За його словами, зараз Україна та Ізраїль перебувають "по один бік барикад", а війна на Близькому Сході не суттєво вплине на постачання зброї партнерами.