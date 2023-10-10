Мобілізація в Україні: чи можуть чоловіки повернутися з-за кордону і виїхати повторно

За словами юриста Романа Сімутіна, пункт статті, за якою чоловіка могли визнати непридатним, може бути виключений зі списку захворювань. Формально, чоловік тепер вважається обмежено придатним і після в'їзду в Україну не зможе покинути країну.

Мобілізація в Україні триває, і чоловіки призовного віку, які перебувають за кордоном, можуть повернутися в країну. Однак перед тим, як виїжджати повторно, необхідно перевірити актуальність ступеня придатності за новими критеріями. Про це розповів адвокат Роман Симутін.

Як повідомив юрист, у військовому квитку пункт статті, за якою чоловіка визнали непридатним, може бути виключений зі списку захворювань.

"Формально, ви тепер вважаєтеся обмежено придатним, що означає, що вас можуть обмежити у виїзді за кордон, навіть якщо це є порушенням закону", — застерігає Симутін.

Адвокат рекомендує перевірити актуальність ступеня придатності за новими критеріями мобілізації в Україні. Це пов'язано з тим, що чиновники можуть керуватися не законом, а вказівками.

Так, на кордоні чоловіка можуть не випустити, ТЦК може зажадати пройти повторну військово-лікарську комісію, а поліція може керуватися планшетом з відміткою про розшук.

Щоб перевірити актуальність ступеня придатності, необхідно звернутися до ТЦК за місцем проживання.

"Ми розуміємо, що закон про внесення змін, що тягнуть за собою зворотні наслідки, відсутній, але слід пам'ятати, що чиновники часто керуються не тільки законом, а й внутрішніми вказівками", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, 31 серпня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пригрозив військовозобов'язаним, які купили фальшиві довідки ВЛК про непридатність до проходження служби та виїхали з країни, екстрадицією.

Пізніше у Верховній Раді визнали, що масової екстрадиції ухильників до України не буде, однак повернення окремих порушників можливе в разі відкриття кримінальних проваджень.