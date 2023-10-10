"Така собі робота": в ГУР висміяли погрози убити пілота Мі-8, який перейшов на бік України

Російська влада більш як місяць вигадувала, як відповісти на спецоперацію ГУР МОУ "Синиця". Врешті-решт "на коліні" зробили відео, за яке варто було б оголосити догану, заявив речник розвідки Юсов.

У вересні в ГУР Міноборони розповіли деталі спецоперації "Синиця", внаслідок якої в Україну прилетів військовий вертоліт Мі-8 ЗС РФ, навантажений запчастинами для літаків. Пілотував Мі-8 росіянин Максим Кузьмінов, який вирішив не воювати на боці Кремля і перейшов на бік українців. Через місяць після подій ГРУ Росії пригрозило Кузьмінову, що уб'є його за "зраду". Погрози пролунали у відео, яке досить низько оцінив речник ГУР МОУ Андрій Юсов. Про це ідеться у сюжеті "24 каналу".

Юсов зауважив, що російські спецслужби більш як місяць міркували перед тим, як оприлюднити погрози. При цьому перші кілька тижнів взагалі заперечували подію, потім казали, що вертоліт "заблукав". Однак пізніше все ж визнали успішність ГУР Міноборони. Коли ж нарешті пролунала "відповідь" в росЗМІ, вона була "тупою".

"Це доводить, що російська пропаганда не лише тупа, а й повільна", — пролунало в ефірі.

Службовці ГРУ записали відео, в якому пообіцяли розправитись з пілотом Мі-8 Максимом Кузьміновим, нагадав Юсов. На його думку, ця інформаційна протидія неякісна: "така собі робота", — сказав він. Також порекомендував керівникам російської розвідки не платити гроші та оголосити догану особам, які так невдало провели кампанію в росЗМІ.

Речник розвідки проілюстрував особливості роботи ГУР МОУ та ГРУ Росії. Наприклад, ГУР МОУ вчасно та відкрито розповіло про події з Кузьміновим, пояснили цілі та етапи спецоперації. Тоді як росіяни показали "якийсь зшитий на коліні ролик".

Спецоперація ГУР "Синиця": деталі

Зазначимо, наприкінці серпня 2023 року ГУР Міноборони вперше повідомило про спецоперацію, внаслідок якої в Україні приземлився вертоліт Мі-8, навантажений запчастинами для літаків С-27 та Су-30СМ ЗС РФ. За кілька днів стали відомі деталі спецоперації, яка отримала назву "Синиця".

Як з'ясувалось, росіянин Максим Кузьмінов, пілот військового вертольота Мі-8, вирішив не брати участі у війні РФ проти України — про це він публічно розповів ЗМІ. Спершу він звернувся за контактами проєкту "Хочу жить!" і пояснив, що готовий діяти за вказівками спецслужб і переправити вертоліт через лінію фронту. Кілька місяців чекали кращого моменту. Врешті одного дня влітку він та ще кілька членів екіпажу здійнялись у повітря і полетіли по спеціальному маршруту, складеному ГУР.

За кілька годин вертоліт приземлився у Харківській області, при чому інші члени екіпажу цьому протидіяли і загинули. Пізніше Кузьмінов повідомив, що заздалегідь вивіз з Росії свою родину і вони перебувають у безпеці.

У ролику, опублікованому росЗМІ, російські спецпризначенці погрожували убити пілота Мі-8. Погрози пролунали від чотирьох чоловіків у масках.

Нагадуємо, у жовтні стало відомо про ще одного росіянина, який скористався програмою "Хочу жить". Чоловік перебував на Запорізькому відтинку фронту і переконав здатись у полон з десяток військових ЗС РФ. Між тим в ГУР Міноборони заявили: щодня розглядають заявки від 150 солдатів противника, які готові добровільно перейти на бік України.