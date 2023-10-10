Підпорядковуються ГРУ: РФ створює тіньову армію найманців під прикриттям "добробатів", — ЗМІ

Журналісти ідентифікували сотню бійців "Редута", встановили підрозділи в його складі, з'ясували, на яких фінансових умовах вони підписують контракти, а також хто віддавав їм накази.

Журналісти виявили підтвердження того, що служба розвідки РФ використовує прикриття "добровольчого загону" для вербування найманців в організацію, відому як "ПВК Редут". Крім того, було ідентифіковано осіб, які займаються цією діяльністю. Про це повідомляється в розслідуванні видання "Радіо свобода".

Журналісти виявили сто бійців, які належать до організації "Редут", розкрили структуру її підрозділів і прояснили фінансові умови, за якими вони укладають контракти. Вони також розкривають інформацію про осіб, які віддавали накази на місцях і здійснювали пряме керівництво з Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії.

Згідно з інформацією від Радіо Свобода, зв'язок між організацією ПВК "Редут" і російською розвідкою підтверджується внутрішніми документами організації, які журналісти отримали у своє розпорядження. У цих документах бійці самі вказують, що вони підпорядковані Головному розвідувальному управлінню (ГРУ).

Це, зокрема, рапорт про втрати одного з підрозділів "Редуту" — "Вовків". Або — довідка, видана одному з військових, де вказана військова частина, яка, згідно з аналізом журналістів, входить до складу іншої в/ч — 21208. А вона є частиною спецпризначенців ГРУ ГШ, який воює в Україні з 2015 року.

Також щонайменше четверо з ідентифікованих журналістами бійців підрозділу "Вовки" є колишніми або чинними співробітниками ГРУ.

Журналісти провели інтерв'ю з десятком рекрутерів, відповідальних за вербування нових бійців у різні підрозділи у складі "Редута". Під час цих інтерв'ю потенційні новобранці дізналися, що управління і фінансування так званої ПВК здійснюється російською розвідкою.

Виданню вдалося поговорити з кількома редутівцями, які у 2022 році потрапили в український полон, а згодом були засуджені за катування жителів Харківщини. Це Руслан Колесніков ("Булат"), Михайло Іванов ("Покров"), Валентин Бич ("Рашид") і Максим Вольвак ("Ескадра").

Вони розповіли, що їхали служити в 16-ту бригаду спеціального призначення ГРУ Генштабу Росії. База цієї бригади розташована під Тамбовом, там же бійці ПВК тренуються перед відправкою в Україну, як ідеться в розслідуванні.

У розслідуванні журналісти також наводять ім'я полковника Олексія Кондратьєва як одного з основних кураторів так званого добровольчого корпусу за лінією ГРУ, куди входять редутівці та заступник глави російської розвідки Володимир Алексєєв — головний ініціатор створення так званої ПВК.

Ні Володимир Алексєєв і Олексій Кондратьєв, ні російське Міноборони і прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не відповіли на запитання журналістів.

За набір найманців у так звані ПВК і добровольчі формування відповідає, найімовірніше, Сергій Дроздов, як ідеться в розслідуванні.

За допомогою аналізу внутрішніх документів, сторінок російських військових у соцмережах, даних із закритих російських баз і супутникових знімків території України журналісти також змогли встановити шлях цього формування територією України після 24 лютого: частина редутівців брали участь у бойових діях на Київщині, потім на Харківщині, Донеччині та Луганщині.

Нагадаємо, наприкінці лютого стало відомо, що китайська компанія Spacety, яка перебуває в чорному списку США і спеціалізується на аерофотознімках, передавала супутникові знімки найманцям із ПВК "Вагнер". На слуханні в Конгресі 28 лютого про це згадав Деніель Крітенбрік, заступник держсекретаря США з питань Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

А кількома днями пізніше засновник групи найманців Євген Пригожин заявив про те, що у ПВК "Вагнер" є свої супутники. Тоді він сказав про те, що "вагнерівці" вже півтора року користуються майже 20-ма оптичними і радіолокаційними космічними апаратами.