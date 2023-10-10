Як працює ізраїльська система "Залізний купол": пояснення CNN (фото)

Система керування комплексу "Залізний купол" має обчислювальні компʼютери, які вираховують, чи загрожує заселеним територіям ворожа ракета. Якщо так, то випускається протиракета для перехоплення, а якщо ні, то система не реагує.

Тисячі ракет обрушилися на Ізраїль під час нападу бойовиків ХАМАС, тому в дію знову вступав "Залізний купол" для захисту свого населення. Як працює ЗРК розповіли в CNN.

Протиповітряна оборона є одним з найважливіших інструментів в ізраїльському арсеналі, яка врятувала незліченну кількість життів під час конфліктів за останнє десятиліття. Армія оборони Ізраїлю заявила, що система показала 95,6% перехоплення під час ракетного залпу Ісламського Джихаду у травні.

Розробка "Залізного купола" почалася у 2007 році, і вже з 2011 року надійшла на бойове чергування. Відтоді ЗРК декілька разів оновлювали. Основне призначення комплексу — перехоплення снарядів.

Як працює ЗРК "Залізний купол"?

Для виявлення цілей у складі дивізіону є радар. Потім сигнал передається на машину командування та управління. Тут швидко обчислюється траєкторія ракети, щоб визначити, чи є загроза для заселеної території. Якщо ракета загрожує життям, то "Залізний купол" запускає з наземної пускової зенітні ракети для перехоплення. За даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень, в Ізраїлі є 10 батарей "Залізного купола" по 3-4 пускових установки в кожній.

Радар виявляє цілі в радіусі до 70 км Сигнал про ракету йде на центр керування, де обчислюється траєкторія польоту У випадку загрозу віддається команда уразити ціль

При цьому "Залізний купол" транспортабельний й розгортається протягом кількох годин. Самі ракети надзвичайно маневрові й мають такі характеристики:

довжина — 3 метри;

діаметр — 15 см;

вага — 90 кг;

бойова частина — 11 кг;

радіус дії від 4 до 70 км.

Комплекс призначено для перехоплення некерованих ракет на низькій висоті й не може перехоплювати балістичні ракети, бо з сектору Гази часто летять саме некеровані снаряди. Вартість однієї ракети оцінюється в 40 тисяч доларів.

Нагадаємо, 9 жовтня ЗМІ писали, чому спецслужби Ізраїлю "проґавили" підготовку бойовиків до атаки на країну.

Також бойовики ХАМАС показали систему ППО Mutabar-1 палестинського виробництва, яка має невідому систему наведення.