"Ще один епізод": ДБР оголосила підозру посадовцям з Міноборони, які закупили неякісні бронежилети

Справа експосадовців Міноборони стосується розтрати державних коштів у розмірі 1,4 млрд грн. Максимальне покарання за подібний злочин — тюрма на 12 років.

Два експосадовця з Міноборони України отримали ще одну у підозру у справі закупівлі неякісних бронежилетів для ЗСУ. Цього разу ідеться про розтрату 250 млн грн, які авансом сплатили постачальнику, не дослідивши, що ж саме придбали. Про деталі розслідування розповіла пресслужба ДБР.

Пресслужба зазначила, що ідеться про справу, в якій сумарно фігурує розтрата державних коштів у розмірі 1,4 млрд грн. Підозра щодо 250 млн грн — частина з цих коштів.

Двоє експосадовців Міноборони отримали нову підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (розтрата чужого майна у особливо великих розмірах в умовах воєнного стану). Якщо суд визнає їхню провину, то може покарати ув'язненням на термін від 7 до 12 років.

Підозра ДБР — деталі справи в Міноборони

Зазначимо, головні фігуранти розслідування — ексзаступник міністра оборони України та керівник одного з департаментів МОУ. ДБР не називає імен, однак один з фігурантів — ексзаступник міноборони В'ячеслав Шаповалов, про затримання якого у лютому 2023 року писав Фокус.

Згідно з даними слідства, посадовці лобіювали співпрацю з деякими постачальниками амуніції та військового спорядження для ЗСУ. При отриманні продукції не налагодили перевірку якості — порушили існуючу інструкцію Міноборони. Бронежилети, які придбали в рамках укладених угод, були неякісні: їх "не можна використовувати у бою без загрози життю".

ДБР вказує, що у лютому 2023 року Шаповалов отримав підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу (перешкоджання діям ЗСУ). Можливе покарання — тюрма від 5 до 8 років.

Про порушення в роботу Міноборони ЗМІ почали повідомляти взимку 2023 року. Тоді розслідувачі з'ясували, що міністерство закупило яйця за 17 грн/шт. Пізніше спливла ще одна справа — щодо закупівель зимового одягу для ЗСУ, який був, як підозрювали, неналежної якості та за неоґрунтованою ціною.

Врешті восени 2023 року пішов у відставку міністр оборони Олексій Резніков, який очолював міністерство під час скандалів.

Тим часом з'явились нові проблеми, які стосуються обороноздатності України. Зокрема, ЗМІ повідомили про дії Державної аудиторської служби, яка заблокувала роботу збройного підприємства КБ "Луч".

Нагадуємо, речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат розповів про наміри росіян наростити випуск дронів-камікадзе, які використовуються для масованих атак по Україні. Тим часом бійці ЗСУ показали приклад пуску ракети С-200: ракету ППО переобладнали, щоб бити по наземних цілях противника.