"До кінця війни": терористи ХАМАС заявили, що перемовин щодо заручників не буде

Бойовики раніше говорили, що будуть убивати заручників, щоб покарати Ізраїль за удари по базах ХАМАС. Один з ідеологів терористичного руху запевнив, що людей будуть тримати в полоні до кінця війни.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вдень 10 жовтня заявила, що повністю контролює кордон з Сектором Гази, звідки 7 жовтня прорвались терористи ХАМАС. За попередніми оцінками, терористи захопили в заручники від 50 до 150 осіб, і не планують вести перемовини, щоб їх звільнити. Про це пише ізраїльське видання Haaretz.

Видання посилається на заяву голови політичного бюро ХАМАС Ісмаїла Ханія. Палестинець повідомив ЗМІ, що ісламісти не планують вести жодних перемовин до кінця "воєнної кампанії "Повінь Аль-Акси". Зокрема, не будуть звільняти "в'язнів і полонених, утримуваних силами опору".

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Зазначимо, раніше у мережі опублікували іншу заяву ісламістів. На відео терористи заявили, що будуть страчувати заручників у відповідь на ракетні удари ЦАХАЛ по Сектору Гази. При цьому відразу виконали обіцянку — убили людину.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль почалось зранку 7 жовтня: тоді бойовики атакували військові бази та містечка Ізраїлю на кордоні з Сектором Гази.

Під удар потрапив музичний фестиваль, який проводили за кілька кілометрів від лінії розмежування. За попередніми оцінками, тоді загинуло близько 250 цивільних: їх розстрілювали та катували. На опублікованих відео видно, як жінок викрадали і везли на територію Гази.

Командири ЦАХАЛ почали спецоперацію зі звільнення території від терористів, які намагались проникнути вглиб країни. Станом на 10 жовтня запевнили, що знешкоджено 1500 осіб, а периметр на кордоні з Сектором Гази — під контролем армії. Згідно з даними ООН, в Ізраїлі загинуло близько 900 осіб.

Між тим 9 жовтня до атаки на ізраїльтян долучились бойовики "Хезболли", які базуються на півночі — в Лівані. ЦАХАЛ у відповідь на перші постріли з того боку залучив військові вертольоти й втримав загрозу.

Нагадуємо, лідери п'яти країн світу — США, Німеччини, Британії, Франції, Італії — виступили проти звірств, які вчинили терористи ХАМАС на території Ізраїлю. Також вони запевнили, що будуть підтримувати ізраїльтян. Водночас Росія змовчала, зазначили у виданні WP. Вказали, що Кремль надто залежний від Ірану, якого підозрюють у причетності до нападу терористів. До того ж 10 жовтня стало відомо, що представник "Палестинської держави", на території якої отаборився ХАМАС, планує відвідати Москву з офіційним візитом.