"Звір" на полі бою: в США показали броньовик з мінометом, радаром та системою проти БПЛА

Броньовик Flyer 72 має 120-мм міномет з 42 мінами, систему для збиття безпілотників та інші комплекси. Машина підходить до концепції "бій-біжи".

На виставці озброєнь Асоціації армії Сполучених Штатів (AUSA) показали машину Flyer 72, яка відрізняється значною кількістю систем та озброєнь. Про це повідомляє компанія в Х (раніше твіттер).

Мобільну тактичну машину Flyer 72 озброїли системою для боротьби з дронами, радіолокаційною станцією та 120-мм мінометом. Броньовик буде універсальною одиницею на полі бою.

"Його міцна конструкція забезпечує ефективність у вирішенні сучасних викликів, з якими стикається сучасна війна. Це завжди було нашою метою. Створювати платформу, яка адаптується до мінливих потреб бійця", — заявив гендиректор Flyer Defense Одед Нечуштан.

Машину назвали Beast (Звір). В задній частині встановили 120-мм міномет Scorpion, щоб автівка могла працювати за принципом "бій-біжи": розгорнутись, відстрілятись та поїхати. Боєкомплект складає 42 міни. Радар представлений компанією Leonardo DRS, а система боротьби з дронами від Kongsberg. Також є система протидії БПЛА EnforceAir від D-Fend Solutions.

У підсумку Beast надає бійцям операційну обізнаність на 360 градусів. Машина може не тільки виявляти цілі, а й самостійно уражати її.

Нагадаємо, 10 жовтня ЗМІ писали, що в США створили нову бойову концепцію. Роботи будуть поступово замінювати солдатів для проривів оборони ворога.

12 вересня аналітики повідомили, що в ЗСУ помітили рідкісний броньовик VRAC. Таких існують всього три у світі.