"Проти інтересів миру": Боррель закликав не прирівнювати ХАМАС до народу Палестини

Більшість європейських міністрів підтримали декларацію щодо вирішення нової кризи на Близькому Сході. Вони засудили терористичні атаки та будь-які напади на цивільних.

Жозеп Боррель, високий представник ЄС, звернувся до світової спільноти з закликом проводити чіткий розподіл між терористами ХАМАС та народом і адміністрацією Палестини. Під час пресконференції в Омані він зробив відповідну заяву, повідомляє CNN.

Відносини з Палестинською адміністрацією обговорювалися на найвищому рівні. Дипломат назвав ХАМАС терористичною організацією, але наголосив, що не варто прирівнювати до них увесь народ.

"Не усі палестинці є терористами", – вважає Боррель.

Ніяких справ, з його слів, ХАМАС з ЄС не проводить, але співробітництво з Палестинською адміністрацією триватиме. На його думку, колективне покарання усіх палестинців було б "непродуктивним та несправедливим, проти інтересів миру".

Дипломат наголосив на тому, що більшість європейських міністрів підтримали декларацію щодо вирішення нової кризи на Близькому Сході. Відповідний документ погодили під час зустрічі ЄС з Радою співробітництва країн Перської затоки. У ньому йдеться про те, що терористичні атаки та будь-які напади на мирне населення не припустимі. Мають бути відкритими гуманітарні коридори для людей, які мають намір покинути Газу та виїхати до Єгипту.

Припинення допомоги Палестині – заява ЄС

Єврокомісар із питань сусідства та розширення Олівер Варгелі, оцінюючи широту й обсяги нападу на суверенну державу Ізраїль, 9 жовтня оголосив про початок перегляду всього пакета допомоги Палестині. Пакет допомоги становив 691 мільйон євро. Ця сума призначалася як для Сектора Гази, так і для Західного Берега річки Йордан. Раніше про рішення призупинити фінансову допомогу Палестині оголосили окремо Німеччина та Австрія.

Згодом ЄС скасував попередню заяву щодо припинення допомоги палестинцям. Мета перегляду фінансової допомоги — гарантувати, що жодне фінансування ЄС опосередковано не дозволить будь-якій терористичній організації здійснювати напади на Ізраїль.

Нагадаємо, 10 жовтня експерт назвав російську зброю, яку отримав ХАМАС. Олег Катков, головний редактор Defense Express, розповів, що зброя, яку було помічено у ХАМАС, вже не виглядає зібраною в підпільних цехах.