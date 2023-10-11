Невдалий штурм Авдіївки: ЗСУ за добу знищили майже 200 одиниц техніки ЗС РФ, — Генштаб (фото)

Окупанти пішли в штурм трьома батальйонами за підтримки танків та бронемашин біля Авдіївки. ЗСУ відбили ворожі атаки та запобігли втраті своїх ліній і позицій.

Минулої доби, 10 жовтня, Збройні сили Російської Федерації втратили майже 200 одиниць військової техніки. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ у Facebook.

З 24 лютого 2022 року по 11 листопада 2023 року загальні бойові втрати ворога орієнтовно склали:

особового складу — близько 283900 (+820) осіб;

танків — 4863 (+34) од;

бойових броньованих машин — 9220 (+91) од;

артилерійських систем — 6731 (+18) од;

РСЗВ — 809 (+1) од;

засоби ППО — 545 (+1) од;

літаків — 316 (+1) од;

гелікоптерів — 316 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 5226 (+19);

крилаті ракети — 1530 (+0);

кораблі /катери — 20 (+0) од;

підводні човни — 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн — 9145 (+20) од;

спеціальна техніка — 965 (+4).

ЗС РФ пішли в наступ на Авдіївку — втрати ЗС РФ за минулу добу

Збройні сили Російської Федерації посилили наступ на околицях Авдіївки, Тоненького, Кераміка, Первомайського Донецької області. Зокрема, в штурм ворог пішов трьома батальйонами за підтримки танків та бронемашин. Українські військові відбили ворожі атаки та запобігли втраті своїх ліній і позицій.

ЗС РФ пішли в наступ на фронті — що кажуть в Генштабі ЗСУ

Біля Куп'янська українські військові відбили понад 30 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки у Харківській області. Крім цього, ЗСУ продовжують стримувати наступ ворога в околицях Макіївки та Діброви Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили російські атаки в околицях Кліщіївки та Андріївки. ЗСУ продовжують штурмові дії на південь від Бахмута, мають успіхи на схід від Кліщіївки та на схід від Андріївки.

10 жовтня ЗСУ відбили понад десять ворожих атак у районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області. Тоді як окупанти вели безуспішні наступальні операції біля селищ Золота Нива та Володине. Також українці стримують ЗС РФ в околицях Інженерного та Вербового Запорізької області.

Удари ЗСУ по ЗС РФ 10 жовтня

ПС ЗСУ завдали 11 авіаційних ударів по окупантах, російському озброєнню та військовій техніці. Також було завдано дев'ять авіаційних ударів по зенітно-ракетній системі ЗС РФ. Українські бійці уразили російський винищувач Су-25 та 7 розвідувальні БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Українські ракетні війська уразили командний пункт, склад боєприпасів, три концентрації військ, озброєння, техніку, сім артилерійських систем та станцію електронної війни ворога.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 10 жовтня повідомили, що окупанти відновили наступ біля Авдіївки Донецької області та на заході Запорізької області.

11 жовтня аналітики моніторингової спільноти DeepState заявили, що ворог пішов у штурм у кількох місцях на Авдіївському відтинку. Зазначили, що українські військові дають відсіч окупантам.