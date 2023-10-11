Бельгія направить в Україну кілька літаків F-16: міністр оборони назвала терміни

За словами глави оборони Бельгії Людівін Дедондер, Брюссель продовжить навчання українських пілотів і надасть технічне обслуговування всьому коаліційному флоту F-16.

Оборонне відомство Бельгії оголосило про намір направити багатоцільові винищувачі F-16 в Україну, починаючи з 2025 року. Про це повідомила міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер в ефірі радіо Bel RTL.

При цьому міністр не уточнила кількість винищувачів, які будуть відправлені в Україну. Вона уточнила, що передача бойових літаків відбудеться "залежно від нарощування нашого нового потенціалу F-35".

Крім відправки винищувачів, Бельгія продовжить навчання українських пілотів і надасть технічне обслуговування всьому коаліційному флоту F-16. Міністр також наголосила, що країна продовжуватиме надавати допомогу Україні.

Лілян Дедондер також згадала про навчання пілотів у Бельгії, Данії та, можливо, у ще одній країні Євросоюзу.

"Бельгійський персонал готуватиме українських пілотів у Бельгії, Данії та, можливо, в одній із країн Європейського Союзу. Ми поки що не говоримо про конкретні умови в Україні. Ми перебуваємо в процесі надання Україні можливості модернізувати свої збройні сили. Наша пропозиція є набагато більш всебічною і фундаментальною, ніж просто відправка кількох винищувачів F-16", — зазначила Дедондер.

Нагадаємо, 11 жовтня стало відомо про телефонну розмову між Дедондер та її українським колегою Рустемом Умеровим. Міністри говорили про постачання Україні винищувачів F-16.

Раніше, 27 вересня, у Нідерландах заявили, що Україна отримає F-16 у 2024 році, тому що триває навчання.