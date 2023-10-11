Ідентифікували по рештках: кількість загиблих в Грозі зросла до 55 осіб, — прокуратура

Зі слів речника Харківської облпрокуратури, спеціалісти ідентифікували тіла жінок, яких вважали зниклими безвісти. Також очікують, що кількість жертв РФ зростатиме.

ЗС РФ вдень 5 жовтня вдарили балістичною ракетою "Іскандер" по селу Гроза, розташованому у Куп'янському районі Харківщини за 30 км від лінії фронту. За попередніми даними, від вибуху ракети загинуло 52 людей. Пізніше дані оновили — станом на 11 жовтня кількість загиблих становить 55 осіб. Заяву Харківської обласної прокуратури опубліковано на порталі "Суспільного".

На порталі цитують заяву речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка. З його слів, правоохоронці ідентифікували ще двох осіб, які загинули в Грозі. Загиблі — жінки, яких до сьогодні вважали зниклими безвісти.

Крім того, зниклими безвісти є ще три людини, пояснив Чубенко. Тому очікують, що кількість жертв удару російською ракетою "Іскандер" досягне 58 осіб.

"Вже ідентифіковано 55 тіл, вважаються безвісти зниклими троє людей, дітей серед них немає. Виходячи з заяв родичів про зниклих людей, кількість загиблих може ще збільшитись до 58", — ідеться у заяву речника Харківської облпрокуратури.

Удар по селу Гроза: деталі

Зазначимо, правоохоронці з'ясували імена двох навідників, які націлили ракети ЗС РФ на кафе в Грозі, де люди зібрались на поминальний обід. За попередніми даними, це Володимир Мамон та його брат Дмитро Мамон, які за часів окупації пішли працювати на російську владу.

Внаслідок російського обстрілу Грози у селі загинули цілі сім'ї — у соцмережах публікували перелік людей з однаковими прізвищами. Через злочин ЗС РФ шестеро дітей осиротіли.

Тим часом представник РФ в ООН Віктор Небензя заявив, що удар завдали по схованці "нацистів". Речник президента РФ Дмитро Пєсков також заявив, що російська армія "не обстрілює цивільних".

Українські ЗМІ розповіли про військового, на поминках за яким загинуло пів сотні цивільних. Андрій Козир — загиблий воїн ЗСУ, який разом з сином Денисом повернувся з Польщі у перші дні вторгнення РФ. Чоловік брав участь у боях під Попасною, помер від поранення в шию і був похований на Дніпропетровщині. Син вирішив перепоховати батька на батьківщині і загинув разом з усією родиною та близькими.

Нагадуємо, жителі села Гроза, які не потрапили під удар "Іскандера", розповіли деталі про загиблих. З їхніх слів, значна частина жертв РФ — це жінки, які готували поминальний обід. Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат прокоментував останні обстріли ЗС РФ по території України: заявив, що ворог накопичує ракети для ударів взимку.